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美國暫緩對台軍售 學者：取消機率很低

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美國總統川普雖暫緩對台140億軍購，但此案已經跟國會非正式簡報，取消可能性低！」針對美國暫緩軍購，學者揭仲表示美方說法只是藉口，但挺台國會已接受非正式簡報，川普應不至於取消軍購；學者黃奎博受訪時則說，美方說法是避免讓外界認為對中國讓步；學者蘇紫雲受訪時則擔心此批軍購暫緩恐衝擊「台灣之盾」，呼籲政府強化國防自主。

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）美東時間21日表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案，引發了不少討論，外界擔心川普無限推遲軍購，導致我國防衛力量受到影響。

避免被視為對北京讓步

「高雄在國會的說法，非常可能也是川普政府有計畫釋放訊息的步驟之一。」政大外交系教授黃奎博受訪時分析，這可營造美國不是不想賣武器給台灣，而是美國必須先顧及到自身的軍事需求，然後才照顧到台灣，可避免被視為對北京讓步，讓反對的人不容易找到有力的攻擊點，川普政府最後拍板定案暫緩對台軍售的可能性隨之升高。

亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲受訪時則說，高雄的說法邏輯上不太通，更像是「藉口」。依照美國軍售流程，行政部門在將軍售「發價書」草案送交國會審查前的20至40天，需向國會相關委員會提交初步或非正式的通知，這筆軍售是在2月6日由外媒率先披露，顯示美國行政部門應該已在一月中旬完成非正式簡報的程序。

「代表這筆軍售案早在今年年初，就已經通過行政部門的跨部會審查！」揭仲表示，美國政府可能原定計畫在2月底前將發價書草案送交美國國會審查，於最後階段突然叫停，應該是白宮在2月4日「川習通話」後的決定，當時「史詩怒火行動」根本還沒開打。

軍購與交貨對不上

揭仲指出，川普就算現在批准這筆對台軍售，以愛國者飛彈為例，光是美軍戰前的訂單與戰耗補充，總數就接近3500枚；按照目前美國國防產業產能吃緊的情形，要真正開始將武器交運給我們，最快恐要四、五年後、甚至更久。若是為了讓「史詩怒火行動」有足夠彈藥，邏輯上應該是先暫停交運近期生產線上將出廠、原本要交付給其他國家的彈藥。

「華府將整筆軍售案推遲到11月3日美國期中選舉結束、甚至明年初的機率頗高！」揭仲認為，因為川普希望中共兌現向美國採購農產品、客機、能源的承諾，來刺激共和黨期中選舉的選情。但因美國行政部門已在1月份向國會資深成員進行過非正式簡報，使川普驟然取消全案的機率應該不大。

盼加速國防自主

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時則說，美方第二批對台軍售主要核心是「台灣防空系統」的建構，包括「愛國者三型飛彈系統」與「國家先進地對空防空飛彈系統」，若期程遭延宕，確實可能衝擊「台灣之盾」防衛體系的推進。

不過，蘇紫雲認為美方目前的說法仍有彈性。他強調說，美對台軍售本來就不是短期會交貨，就算美方現在正式核定，實際交付也通常是3至4年後，因此現階段戰事未必直接衝擊台灣未來接裝時程，但這也提醒台灣務必加快國防自主的腳步，就是之前被刪除了4700億特別預算（無人機等）的部分。

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