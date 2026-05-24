日「讀賣新聞」曝川普僅為高市辯護 林沛祥：別押寶個人或單一國家

川習會日前落幕。日本媒體「讀賣新聞」報導，中國國家主席習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與賴清德總統，主張兩人正在威脅區域和平，美國總統川普出聲維護高市。對此，國民黨團書記長林沛祥說，比照川普對台態度，不僅軍購要加碼，對台獨講重話，令人感覺是在消費台灣，再次證明國際政治很現實，朋友有分等級，待遇也有親疏有別。

林沛祥指出，日本跟美國是正式邦交、軍事同盟，美日安保條約白紙黑字，所以川普面對習近平批評高市早苗時，當然會出面幫日本講話；但台灣現在碰到的卻像是「有事才想到你、平常先跟你談價碼」。

林沛祥說，尤其川普最近對台灣態度，常常是軍購要加碼、保護費要提高，對台獨又講重話，令人感覺是在重度消費台灣，而不是堅定支持台灣。台灣人民看到這種差別待遇，心裡一定會有感受。

林沛祥強調，台灣不能把安全完全寄託在任何單一國家身上，更不能把外交建立在意識形態或押寶個人。國際政治沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。