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政大法律系副教授：川普對中國大陸務實 台灣還在嗆聲

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5月15日川普抵達大陸時，中國國家主席習近平親自迎接。新華社
5月15日川普抵達大陸時，中國國家主席習近平親自迎接。新華社

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】川習會之後，美國總統川普對中國的態度明顯務實，國立政治大學法律系副教授廖元豪指出，相較之下，台灣還在嗆聲。

廖元豪教授撰文指出，經常嚴厲批評川普外交政策的 Fareed Zakaria，最近一篇文章讚許川普在川習會的克制、禮節，以及對中國採取的務實態度。

文章指出，川普喜歡權力（而非意識形態），所以他敢侮辱歐洲盟友，因為歐洲人要靠美國。但是他接觸中國之後，理解華盛頓許多人至今仍難以接受的一點：北京擁有各方面的強大權力——經濟、科技、工業和軍事。因此，川普對華的態度，從嗆聲好戰，轉向兼具對抗與合作。這就是該有的中美關係。

文章分析指出，美國許多中間派民主黨人，怕被貼上「對華軟弱」的標籤，所以在言辭上矯枉過正，並不斷升級對抗（當然只有形式、象徵，例如指控中共在新疆「種族滅絕」）。但是川普總統有著基礎：他不怕右派罵他，而且因為他轉，MAGA大多也會跟著轉。

為什麼對華應該採取「合作」策略？廖元豪教授呼應文章觀點認為，因為中國不是蘇聯。冷戰結束時蘇聯的經濟規模甚至小於義大利，但現在中國是世界第二大經濟體，是120多個國家的主要貿易夥伴，也是電動車、電池、無人機、先進製造業及人工智慧等領域的科技強國。其製造業產值超過美國、日本和德國的總和。對這樣一個國家發動全面冷戰，意味著全球經濟的瓦解。美國消費者將面臨更高的物價和供應衝擊。就算在冷戰時期，華盛頓與莫斯科也堅持進行軍武空制的談判，因為雙方都明白，不受控制的對抗最終可能導致災難。這一點至今依然成立。

廖元豪表示，川普（可能出於本能）已經認識到這個基本現實，所以他的務實是有道理的。

 

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川普 廖元豪 華盛頓

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