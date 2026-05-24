外交部報告：川習今年仍有三次會晤機會 密切關注並與美方緊密協調

川習會落幕，外交部最新評估報告指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，戰略競爭本質不變；美方在川習會前、中、後，均傳遞美對台政策不變等訊息，彰顯美方重視台灣議題。川習今年可能還有三次會晤機會，將持續密切關注美中互動情形，與美方緊密協調。

立法院外交國防委員會明天邀請外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥報告美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應。

外交部的書面報告指出，川習會雙方透過元首會晤及儀式性安排，和友好言詞，均希望穩定美中關係。中國大陸國家主席習近平同時也提出美中應該避免陷入「修昔底德陷阱」，各界多稱其暗示東升西降，與美方競爭的野心一覽無遺，美中雖有意尋求戰略穩定，但美中競爭的本質沒有改變。

外交部表示，美方清楚瞭解中方野心，美國國務卿魯比歐會前指出中方野心不僅限於台灣，而是希望將實力投射至全世界，也強調中國是美國首要地緣政治挑戰。

外交部表示，中方於川習會首日擴大雙邊會談開始不到半小時，即搶先發布新聞稿，大篇幅闡述中國對台立場，美方該場次新聞聲明則隻字未提台灣，中方的操作明顯試圖引導國際與國內媒體聚焦。

不過，外交部強調，包括美國總統川普數度強調美國對台政策未變，並表示，未對習近平就台灣議題作出承諾；魯比歐訪中前即兩度公開重申對台政策不變，以及對台海和平穩定的重視。

對美國對台軍售議題，外交部表示，美方已強調對台政策不變。華府政策圈也呼籲持續對台軍售，並指出台灣並非挑釁方。儘管川普曾就軍售議題稱取決於中國以及軍售為籌碼等，外交部表示「不便代其解讀其發言」，但盼各界關注，美方長期的政策立場為是否逐步減少對台軍售，取決於中方對台威脅程度下的台灣防禦需求。

外交部表示，川普已正式邀請習近平於9月下旬訪問美國，中國外交部長王毅也證實習近平將於秋季訪美，而川普也表示將視情況應邀於11月再度訪問中國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，也希望習近平12月再度訪問美國參加G20峰會，意即川習今年可能還有三次會晤機會，外交部將持續密切關注美中互動情形，並與美方緊密協調。

外交部強調，穩定的美中關係與強健的台美關係並不衝突，美中的互動也不影響台美在各領域合作的持續深化。