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川賴通話？魯比歐：無可奉告

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導

廿二日在瑞典出席北約（ＮＡＴＯ）外長會議的美國國務卿魯比歐被問到，若川、賴通話，他是否會加入？川賴通話的準備工作是否進行中？他答覆說，「關於這點，我今天沒有任何消息可以向你們說明」。

對川賴通話，路透廿二日引述知情人士報導，美台尚未制定具體計畫。這些知情人士說，美國總統川普最初提到可能通話時，美台官員都感到意外；雙方官員過去幾天已就通話可能性進行接觸。

對此，白宮與中國大陸駐美大使館均未置評。這些知情人士還說，北京已提醒華府，川賴通話恐損害雙邊關係，甚至使中美在川普國是訪中期間取得的進展付諸流水。

另外，根據美國聯邦參議院外委會廿二日發布的新聞稿，該委員會的民主黨首席議員夏亨及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯，以及民主黨籍參議員昆斯和共和黨籍參議員柯林斯在同日提出了一項決議案。

該決議案重申台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為美台關係基石，美台關係持續在美國享有廣泛的跨黨派支持；台灣關係法的核心支柱歷經時間考驗，包括向台灣提供美製防禦性武器；美國未同意在對台軍售議題上事先徵詢中國的意見。

夏亨說，美國對台支持毫無談判餘地，並呼籲川普政府將一月就已通過的一四○億美元對台軍售案正式通知國會。

魯比歐 北約 川普

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