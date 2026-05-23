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斥北京破壞現狀 吳釗燮：川習會後共軍在第一島鏈部署百艘船艦

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮。圖／本報資料照片
國安會秘書長吳釗燮。圖／本報資料照片

川習會後台海局勢引發關注，國安會秘書長吳釗燮透過社群平台X表示，台灣的情監偵情報顯示，中國在過去數日已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，而且時間點緊接在北京峰會之後；在世界這個區域，中國就是唯一破壞現狀、威脅區域和平與穩定的問題根源。

外交部在5月20日透過新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬；台灣始終堅持民主憲政體制與自由的生活方式，這是台灣要捍衛的現狀，也是2300萬台灣人民的最大共識。

外交部表示，台灣持續致力於維護台海和平穩定，但絕對不會在脅迫壓力下放棄國家主權與尊嚴，更將全力守護民主自由的生活方式；為維護台海和平穩定，台灣將持續強化自我防衛能力，並善用經貿與科技優勢，成為促進區域和平穩定的關鍵力量，也呼籲中國停止在台海及周邊區域軍事擴張活動及灰色地帶威脅，這不僅無法獲得台灣人民認同，也讓國際社會更加看清中國才是區域「麻煩製造者」、「和平破壞者」及「現狀改變者」的本質。

川習會 吳釗燮 北京 共軍 國安會 外交部

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