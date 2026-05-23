批中共破壞區域現狀 吳釗燮：共艦逾百艘部署第一島鏈

國安會秘書長吳釗燮今天表示，台灣的情監偵情報顯示，中國在過去數日已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，且時間點緊接在北京峰會之後；在世界的這個區域，中國就是唯一破壞現狀、威脅區域和平與穩定的問題根源。

海巡署22日表示，海巡艦艇偵獲中國「同濟號」科研船在台灣海域進行海水採樣及海床等非法調查活動，經海巡艦艇全程監控，並採強勢驅離。

海巡署指出，中國目前已擁有逾120艘各類海洋科研船，頻繁於印太等海域擴張活動，經運用各式情監偵方法掌握在台周邊活動約41艘中國籍科研船，經統計科研船近3年活動範圍，已從第一島鏈擴張至關島等第二島鏈，甚至遠達夏威夷等第三島鏈。

吳釗燮下午在社群平台X發文表示，台灣的情監偵情報顯示，中國在過去數日，已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，且時間點緊接在北京峰會（美國總統川普與中國國家主席習近平會面）之後；在世界這個區域，中國就是唯一破壞現狀、威脅區域和平與穩定的問題根源。