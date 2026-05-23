美對台軍售現變數 林沛祥：因賴政府與美國反獨立場唱反調

美方官員稱因美伊戰事，140億美元對台軍售案暫停；另有不具名白宮人士稱，美軍實際擁有足夠彈藥庫存達成美國總統川普的戰略目標。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，美國總統川普表示不支持台獨，賴政府嘴說維持現狀，實際卻與美國總統的立場唱反調，國際社會擔心有人把台灣安全當成政治提款機。

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在21日表示，因美伊戰事，美國正暫停140億美元的對台軍售案；另有白宮知情人士指出，這些軍售花費數年處理而並無相關，美軍擁有足夠彈藥和軍火庫存達成美國總統川普所有的戰略目標，甚至更多。

林沛祥說，針對美方傳出暫停部分對台軍售案，國民黨團立場清楚。第一，尊重美國基於全球戰略所做的軍事資源調整；第二，也希望民進黨政府不要再用意識形態，去誤判國際局勢。

林沛祥說，川普日前已經公開表示，不支持任何人藉由美國支持走向台獨，這其實就是非常清楚的訊號。結果賴政府這段時間，嘴巴說要維持現狀，實際上卻不斷操作「務實台獨」，甚至連美國總統的立場都敢公然唱反調。坦白講，國際社會最擔心的，不是台灣自我防衛，而是有人把台灣安全當成政治提款機。

林沛祥表示，最遺憾的是，民進黨為了意識形態，讓台灣在國際上被外界質疑「是不是在刻意升高風險」。如果連盟友都開始擔心台海穩定，受傷最深的還是台灣人民。

林沛祥表示，國民黨一向支持合理國防，也支持必要軍購，但愈重要的軍購，愈需要建立互信，而不是嘴巴喊抗中、實際讓盟友冒冷汗。