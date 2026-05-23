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鄭麗文訪美聚焦「台海和平常態化」 牛煦庭：與中美降低衝突訊號一致

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

在「川習會」後，國民黨主席鄭麗文預計6月啟程訪美，據悉本次主軸聚焦兩岸和平穩定，令「台海和平常態化」，為兩岸和平找到永續解方。國民黨立委牛煦庭說，「台海和平常態化」應透過各方互動對話以降低誤判，此與中美降低衝突的訊號、台灣社會對和平的期待一致。綠營若想將穩定局勢操作成「賣台」，是逆勢而為、邏輯斷裂。

牛煦庭說，「台海和平常態化」應植基於各方對於國際情勢的清楚了解與善意的堆疊，美中台以及東亞國家彼此之間透過經常互動對話，增進了解、降低誤判，才有常態和平的機會。

牛煦庭表示，川習會給國際社會釋放的訊號即是中美雙方期盼降低衝突、促進了解，才會有進一步合作的機會，這樣的訊號，與主席的倡議大方向是一致的，與台灣社會對於和平的期待也是一致的。

牛煦庭指出，如果綠營基於政治鬥爭的理由，硬是將「各方對於局勢穩定的期待」操作成「賣台」，將是逆勢而為。舉例來說。照民進黨只有抗中的片面邏輯，難道美方第二波發價書的暫緩，不也是一種親中賣台行為？綠營能夠忍受嗎？會強力抨擊嗎？恐怕也做不到。

牛煦庭說，這樣明顯的矛盾與邏輯斷裂，將在台灣社會面前展露無遺，大選的時候，社會大眾將自有公斷。

台海 牛煦庭 鄭麗文 川習會 國民黨

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