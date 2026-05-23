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美暫停對台軍售 黃國昌遺憾：當初信誓旦旦今卻生變

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（右3）對美暫停軍售感到遺憾，指美方當初信誓旦旦，如今卻生變。記者陳俊智／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右3）對美暫停軍售感到遺憾，指美方當初信誓旦旦，如今卻生變。記者陳俊智／攝影

美國代理海軍部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案；台灣民眾黨主席黃國昌今受訪表示遺憾，指美方當初信誓旦旦，如今卻生變。

黃國昌表示，當初在推動軍購特別條例的時候，民眾黨支持國防，但民眾黨也必須看緊人民的納稅錢。當初他從美國華盛頓回來時，已明確向美國表示「支持美國對台灣必要的軍售，如果有第2批軍售是否能早一點宣布」，但一直等不到美方任何公開宣示，只有私底下回應第2批軍售沒有問題，請我方放到軍購特別條例裡。

黃國昌說，為了這件事情，民眾黨立院黨團設計出務實且能解決問題的條文，就是第2批軍售放到特別條例裡，但要有發價書，依發價書核實編列。

黃國昌指出，軍購特別條例在5月8號通過，但遺憾的是，美方官員在國會作證時傳出延宕消息，「我覺得政府還是希望能夠要求美國那邊能夠說明清楚，因為當初要我們放到軍購特別條例的時候信誓旦旦，如今卻出現這樣的變化」。

對於台美關係，黃國昌希望雙方關係堅若磐石，「畢竟守護台灣的自由民主法治，守護好每個台灣人共同生活的土地，是我們絕對不會退讓的底線跟信念」。

台灣民眾黨主席黃國昌（右3）對美暫停軍售感到遺憾，指美方當初信誓旦旦，如今卻生變。記者陳俊智／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右3）對美暫停軍售感到遺憾，指美方當初信誓旦旦，如今卻生變。記者陳俊智／攝影

黃國昌 軍售 川普 民眾黨

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