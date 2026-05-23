鄭麗文6月訪美擬聚焦「台海和平常態化」 莊瑞雄：真正和平非嘴巴喊

國民黨主席鄭麗文計畫6月初訪問美國，據悉，川習會的結果，讓鄭麗文加大其兩岸和平論述的信心；因此訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」，期盼為兩岸和平找到永續解方。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，真正的和平不是用嘴巴喊，台海和平的關鍵在於「維持現狀」、避免任何一方片面改變現況。

莊瑞雄受訪時表示，真正的和平，不是用嘴巴喊，而是要有能力守護和平。台灣人民當然都希望兩岸穩定、不要戰爭，但問題是，不能把「和平」簡化成單方面對台灣要求退讓、降低自我防衛，甚至把國際社會對台灣的支持講成「挑釁」。

莊瑞雄指出，最近川習會後，國際社會反而更清楚看到，台海和平的關鍵在於「維持現狀」、避免任何一方片面改變現況，而不是把責任全部推到台灣身上。台灣從來不是麻煩製造者，「真正不斷用軍機、軍艦、灰色地帶威脅改變現狀的，是中共。」

莊瑞雄強調，如果有人真的要去美國談「台海和平」，那應該誠實告訴國際社會：台灣人民期待的是「有尊嚴、有安全感的和平」，不是把台灣變成沒有防衛能力、任人宰割的和平。和平不是口號，更不能變成削弱台灣安全的政治包裝。

莊瑞雄表示，民進黨的立場很清楚，台灣不願成為美中交易的籌碼，但同樣也不能成為中國擴張野心下的犧牲品。真正讓台灣不被當籌碼的方法，就是提升自己的實力、深化與民主國家的合作，讓世界知道台灣有守護自己的決心。