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美對台軍售傳變數 牛煦庭：川普把對中政策擺在台灣之前

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

美國對台軍售陷不確定，一方面美方官員稱因美伊戰事，140億美元對台軍售案暫停；另一方面有不具名白宮人士稱，美軍實際擁有足夠彈藥庫存達成美國總統川普的戰略目標。國民黨立委牛煦庭表示，對川普而言，對中政策的考量恐怕是放在台灣之前，我國政府如何因應，不可不慎。

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在21日表示，因美伊戰事，美國正暫停140億美元的對台軍售案。另外有白宮知情人士指出，這些軍售花費數年處理而並無相關，美軍擁有足夠彈藥和軍火庫存達成美國總統川普所有的戰略目標，甚至更多。

牛煦庭說，面對目前情況，說法各異，有待觀察。川習會氣氛良好，但仍未見雙方具體談判結果或協議，很有可能是保留空間，要互相觀察會後彼此的動態才做決定。

牛煦庭指出，對台軍售是陸方關切焦點之一，川普既然都在受訪坦言是籌碼之一，那麼對中政策的考量恐怕是放在台灣之前，我國政府如何因應，不可不慎。

牛煦庭 川普 軍售 美國 國民黨

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