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國安局：美軍川習會前在菲射擊火箭涵蓋台海 展現亞太聯盟防衛能量

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2026年5月4日在菲律賓老沃市（也稱拉瓦格）拉巴斯沙丘舉行的「肩並肩2026」聯合軍演中，美國陸軍第25步兵師砲兵靶場火力營進行反登陸實彈射擊演習(如圖)，以M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統高機動性火箭系統進行射擊。國安局報告宣稱，在拉瓦格射擊的「海馬斯」火箭，射程達500公里，以圖示說明射程範圖及於台海及台灣南部陸域。圖／取自美軍DIVDS網站
2026年5月4日在菲律賓老沃市（也稱拉瓦格）拉巴斯沙丘舉行的「肩並肩2026」聯合軍演中，美國陸軍第25步兵師砲兵靶場火力營進行反登陸實彈射擊演習(如圖)，以M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統高機動性火箭系統進行射擊。國安局報告宣稱，在拉瓦格射擊的「海馬斯」火箭，射程達500公里，以圖示說明射程範圖及於台海及台灣南部陸域。圖／取自美軍DIVDS網站

美中川習會後，國安局下周應邀向立法院提出「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」專題報告。內容指出，川習會旨在保持美中高層溝通、管控雙邊分歧。而美仍在會談前，藉由在菲律賓發射「戰斧」巡弋飛彈與射程達500公里的戰術飛彈，後者射程涵蓋範圍及於台海，藉此展現美國在亞太聯盟的集體防衛能量。

國安局這項專題報告昨日送到立法院，國安局認為，川習會後美中競爭態勢並未改變。尤其川習會並未簽署合作協議或備忘錄，中共對美採購規模不如預期，且隨行美國企業未獲致重大合作案。晶片管制問題，亦未見解決。所以經貿成果不如預期。

報告提出，川習會前美國與日本、菲律賓、法國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞等友盟，動員1萬7000名兵力舉行「肩並肩」Balikatan 聯演， 聚焦海空聯合作戰等課目。期間，美軍首次在菲國杜魯萬機場實射「戰斧」巡弋導彈，射程達1600公里；並在拉瓦格實射「射程500公里」的「海馬士」多管火箭，打擊範圍涵蓋印太地區重要水域及海上通道；會後美國與菲、日、澳、紐等國，在呂宋島展開「堅盾」第2階段聯演，動員7000名兵力， 演練陸上跨國聯合作戰等課目 ，展現美盟集體防衛能量及決心。

國安局報告中附上美軍在菲律賓「肩並肩」操演中「戰斧」巡弋導彈及「海馬士」多管火箭發射地點射程範圍示意圖，美軍是首度在菲律賓試射戰斧，而圖中的海馬斯「火箭」射程，及於台海及台海巴士海峽甚至本島南部陸地，國安局宣稱海馬斯射程達500公里，顯然並非火箭，而應是射程較長的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）中次世代的精準打擊飛彈（PrSM）。海馬斯火箭被視跨區增援的武器裝備。

國安局認為，此次川習會旨在保持美中高層溝通、管控雙邊分歧 。川普總統對中、對台立場仍延續「國家安全戰略」（National Security Strategy）主軸，強調與印太盟友合作因應中共軍事擴張，並透過友盟密集雙、多邊實戰化演訓，發展 「拒止防禦 」（Denial Defense）力量，共維區域和穩。

國安局報告中附上美軍在菲律賓「肩並肩」操演中「戰斧」巡弋導彈及「海馬士」多管火箭發射地點射程範圍示意圖，美軍是首度在菲律賓試射戰斧，而圖中的海馬斯「火箭」射程，及於台海及台海巴士海峽甚至本島南部陸地。圖／取自國安局報告
國安局報告中附上美軍在菲律賓「肩並肩」操演中「戰斧」巡弋導彈及「海馬士」多管火箭發射地點射程範圍示意圖，美軍是首度在菲律賓試射戰斧，而圖中的海馬斯「火箭」射程，及於台海及台海巴士海峽甚至本島南部陸地。圖／取自國安局報告

川習會 台海 立法院 國安局 菲律賓 巡弋飛彈

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