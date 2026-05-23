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川普真要通話賴清德？路透曝美台有接觸未規畫 北京警告將損害關係

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在新澤西州莫里斯敦機場，由陸戰隊一號步行登上空軍一號。美聯社
美國總統川普22日在新澤西州莫里斯敦機場，由陸戰隊一號步行登上空軍一號。美聯社

美國總統川普曾表示，可能很快會就台灣防務問題與總統賴清德通話，但路透22日引述4名知情人士指出，美台目前尚未對此制定具體計畫。

川普上周與中國國家主席習近平會晤後，首次提及可能與賴清德通話，外界一度猜測只是口誤，但他20日再次提及此事，等於否定相關推測。若川普與賴清德直接通話，將屬前所未見之舉，也可能衝擊美中關係。中國視台灣為自身領土，而自美國1979年與北京建交、改與台北斷交以來，美台領導人從未直接通話。

2名知情人士指出，川普最初談及可能通話時，美台官員都感到意外。另1名知情人士表示，美台官員在過去幾天已就通話可能性進行接觸，但4名消息人士都說，目前尚未敲定任何具體計畫。

白宮與中國駐美大使館均未回應置評請求。2名知悉相關訊息人士指出，北京已警告華府，川賴通話可能損害雙邊關係，甚至讓兩國在國是訪問期間取得的進展付諸流水。

習近平曾在「川習會」上就台灣議題向川普施壓，川普則在會後表示，尚未決定是否推進高達140億美元的對台重大軍售案，進一步加深外界對美國是否持續支持台灣的不確定性。

川普15日曾向記者表示，決定是否批准進一步對台軍售前，會先與「治理台灣的人」（the person ... that’s running Taiwan）通話，20日再度表示將與賴清德通話。他說：「我會和他談，我和每個人都談。我們會處理這件事，處理台灣問題。」

若川普決定暫緩軍售，將代表其政策立場出現重大轉變。儘管美國官員私下向台灣表示政策預期不變，但美國海軍部代理部長高雄21日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時表示，鑑於美伊自2月底爆發戰爭，美方目前正暫停總額140億美元（約新台幣4449億元）的對台軍售案。

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【專家之眼】川普已對台獨表態 賴清德別裝沒聽見

雖然各界對川習會上極少提到台灣議題稍覺安心，但接著美國總統川普接受媒體專訪的一席談話，後座力極強，「幾乎」宣告台獨走向終結。首當其衝的民進黨代表性人物，是怎麼回應的呢？在相關勢力已對台獨表態前提下，如果台灣人不作選擇，還能過上歲月靜好的日子嗎？

川普貶台 在野促政府表達嚴正立場

川習會後台美軍購生變，在野黨昨天在立院提出兩項決議文，除提案邀行政院長卓榮泰赴立法院專案報告川習會影響外，也針對美國總統川普疑貶抑台灣人民及產業，促政府對美嚴正立場；兩案均未動用表決，朝野意見一致通過逕付二讀，交付黨團協商。

川習會後地緣政治情勢 外交部最新報告：華府決策圈挺台力道強勁

美中川習會後，美中台地緣政治及對台軍售議題引發台北政壇關注，外交部最新報告指出，美方官員強調川普對台灣議題堅守底線，美國對台政策不變；華府參眾兩院也強力挺台，眾院議長強生也重申，美方在台灣議題的立場是：「台灣必須保持自主與安全」。

不滿川普貶抑台灣人民及產業 白促政府對美嚴正立場案交協商

美國總統川習自「川習會」後，對台軍售不確定性提高，同時再度提出「台灣偷晶片」一說。民眾黨立院黨團今在立法院會提出公決案，要求外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，國防部追蹤第二批軍購發價書進度；另外，對於川普不當言論，外交部應表抗議。民眾黨團提案獲國民黨立院黨團支持，全案逕付二讀交協商。

質疑台美堅若磐石口號遭戳破 藍白提案邀卓揆報告川習會影響交協商

「川習會」落幕後，美國總統川普接受專訪時談及「對台軍售是籌碼」、「台灣偷走美國晶片」等，讓台美關係及軍購政策出現變數。國民黨團、民眾黨團今天於立法院會共同提出公決案，要求行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就川習會後台美與兩岸變局等影響之因應對策進行專案報告並備質詢。該案經朝野共識逕付二讀，交付朝野協商。

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