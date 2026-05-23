【專家之眼】川普已對台獨表態 賴清德別裝沒聽見

雖然各界對川習會上極少提到台灣議題稍覺安心，但接著美國總統川普接受媒體專訪的一席談話，後座力極強，「幾乎」宣告台獨走向終結。首當其衝的民進黨代表性人物，是怎麼回應的呢？在相關勢力已對台獨表態前提下，如果台灣人不作選擇，還能過上歲月靜好的日子嗎？

首要代表當然是民進黨主席賴清德。當川普表示「不希望有人走向獨立」、不希望還得飛9500英里去打一場戰爭。賴沒有立即回應，而是待開完國安會議後，向國人提出五點說明，其中開示，他認為的中華民國台灣現狀就已經是台獨了。

台灣多數民意是維持現狀，對獨立議題並不關心，賴大費周章開國安會議，卻是向國內堅稱台獨，實則開的是黨安會議。賴的開示，起初讓人不解，但稍想也即瞭然。不解之處是綠營在2007年提出《正常國家決議文》、賴也曾驕傲地宣稱，自己是「務實台獨工作者」，現在是大家都誤會了？如果他覺得美國人有「誤解」，應該趕緊去找美國解釋清楚，怎麼會向台人說明呢？

推測原因，除了賴上任總統後本來就千方百計想擺脫中華民國體制，再說不是台獨很難自圓其說外，綠營精於選舉，首先訴求國內，倒也是合理之舉。然而，權力在美國人手上。以川普性格，他恐怕也不會聽賴解釋。

其次則是號稱台獨理論大師的「台獨黨綱」核心起草人。面對川普發言，他的第一時間反應是話當年：考慮到廢黨綱不利台獨和台灣人認同長期發展，會倒過來不利民進黨的長期發展，「如今國族認同的發展果然證明當時扁未免短視」；台獨、台灣人認同已成台灣主流，民進黨得以在政黨競爭中大占便宜之時，回顧民進黨台獨立場差一點被陳水扁等人幹掉，在慶幸之餘也不免有幾分餘慄云云。

此人反應有些地方值得深思：一、在川普表達不為台獨而戰，甚至讓人懷疑，就算不獨立，美是否也會出手護台之際，其在乎的重點是「民進黨得以在政黨競爭中大占便宜」。

二、如今國族認同的發展是否證明當時扁的短視？把時間點切到現在，從民調數字看似如此。但必須問，什麼樣的國家或民族「認同」夠格稱為認同，而不是偏好、興趣或其他輕鬆名詞？之所以會如此問，是因為相關認同不是扮家家酒，從拿破崙的現代民族國家意識興起開始，認同包含的，是可以動員人民為民族國家爭取自由獨立的血淚歷史。即便是被視為一個偽裝成民族國家的文明—中國，也在中日戰爭受盡戰爭洗禮，才真正建立起它的「偽裝」。

如果獨派想建立的國家，只有少數，或沒人願意為之犧牲奮鬥，就算宣告獨立了，也無法存續，甚至連是否夠格稱之為國家都有疑問。想想賴為什麼明明恐嚇人民中共快打來了，卻不趕快延長徵兵役期？有多少人願意為台獨而戰？反之，如果維持中華民國憲政體制，甚至推往馬英九時期的經驗看來，台灣會成為習近平在北京會議上的發言焦點嗎？現在的「遠見」，看似已到盡頭；所謂的「短視」，相對於前面，也未必短。

本文破題時，談及川普所言「幾乎」宣告台獨走向終結。說是幾乎，是因為台獨若想成功，必然要依靠外國勢力；如今外國領導人已經表態了，台灣政客還是虛以委蛇。