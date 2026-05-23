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專家：美以補裝備為由暫緩對台軍售 保川普顏面

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【專家之眼】川普已對台獨表態 賴清德別裝沒聽見

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學通識中心副教授
賴總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影
賴總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影

雖然各界對川習會上極少提到台灣議題稍覺安心，但接著美國總統川普接受媒體專訪的一席談話，後座力極強，「幾乎」宣告台獨走向終結。首當其衝的民進黨代表性人物，是怎麼回應的呢？在相關勢力已對台獨表態前提下，如果台灣人不作選擇，還能過上歲月靜好的日子嗎？

首要代表當然是民進黨主席賴清德。當川普表示「不希望有人走向獨立」、不希望還得飛9500英里去打一場戰爭。賴沒有立即回應，而是待開完國安會議後，向國人提出五點說明，其中開示，他認為的中華民國台灣現狀就已經是台獨了。

台灣多數民意是維持現狀，對獨立議題並不關心，賴大費周章開國安會議，卻是向國內堅稱台獨，實則開的是黨安會議。賴的開示，起初讓人不解，但稍想也即瞭然。不解之處是綠營在2007年提出《正常國家決議文》、賴也曾驕傲地宣稱，自己是「務實台獨工作者」，現在是大家都誤會了？如果他覺得美國人有「誤解」，應該趕緊去找美國解釋清楚，怎麼會向台人說明呢？

推測原因，除了賴上任總統後本來就千方百計想擺脫中華民國體制，再說不是台獨很難自圓其說外，綠營精於選舉，首先訴求國內，倒也是合理之舉。然而，權力在美國人手上。以川普性格，他恐怕也不會聽賴解釋。

其次則是號稱台獨理論大師的「台獨黨綱」核心起草人。面對川普發言，他的第一時間反應是話當年：考慮到廢黨綱不利台獨和台灣人認同長期發展，會倒過來不利民進黨的長期發展，「如今國族認同的發展果然證明當時扁未免短視」；台獨、台灣人認同已成台灣主流，民進黨得以在政黨競爭中大占便宜之時，回顧民進黨台獨立場差一點被陳水扁等人幹掉，在慶幸之餘也不免有幾分餘慄云云。

此人反應有些地方值得深思：一、在川普表達不為台獨而戰，甚至讓人懷疑，就算不獨立，美是否也會出手護台之際，其在乎的重點是「民進黨得以在政黨競爭中大占便宜」。

二、如今國族認同的發展是否證明當時扁的短視？把時間點切到現在，從民調數字看似如此。但必須問，什麼樣的國家或民族「認同」夠格稱為認同，而不是偏好、興趣或其他輕鬆名詞？之所以會如此問，是因為相關認同不是扮家家酒，從拿破崙的現代民族國家意識興起開始，認同包含的，是可以動員人民為民族國家爭取自由獨立的血淚歷史。即便是被視為一個偽裝成民族國家的文明—中國，也在中日戰爭受盡戰爭洗禮，才真正建立起它的「偽裝」。

如果獨派想建立的國家，只有少數，或沒人願意為之犧牲奮鬥，就算宣告獨立了，也無法存續，甚至連是否夠格稱之為國家都有疑問。想想賴為什麼明明恐嚇人民中共快打來了，卻不趕快延長徵兵役期？有多少人願意為台獨而戰？反之，如果維持中華民國憲政體制，甚至推往馬英九時期的經驗看來，台灣會成為習近平在北京會議上的發言焦點嗎？現在的「遠見」，看似已到盡頭；所謂的「短視」，相對於前面，也未必短。

本文破題時，談及川普所言「幾乎」宣告台獨走向終結。說是幾乎，是因為台獨若想成功，必然要依靠外國勢力；如今外國領導人已經表態了，台灣政客還是虛以委蛇。

台獨 賴清德 川普

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川普貶台 在野促政府表達嚴正立場

川習會後台美軍購生變，在野黨昨天在立院提出兩項決議文，除提案邀行政院長卓榮泰赴立法院專案報告川習會影響外，也針對美國總統川普疑貶抑台灣人民及產業，促政府對美嚴正立場；兩案均未動用表決，朝野意見一致通過逕付二讀，交付黨團協商。

川習會後地緣政治情勢 外交部最新報告：華府決策圈挺台力道強勁

美中川習會後，美中台地緣政治及對台軍售議題引發台北政壇關注，外交部最新報告指出，美方官員強調川普對台灣議題堅守底線，美國對台政策不變；華府參眾兩院也強力挺台，眾院議長強生也重申，美方在台灣議題的立場是：「台灣必須保持自主與安全」。

不滿川普貶抑台灣人民及產業 白促政府對美嚴正立場案交協商

美國總統川習自「川習會」後，對台軍售不確定性提高，同時再度提出「台灣偷晶片」一說。民眾黨立院黨團今在立法院會提出公決案，要求外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，國防部追蹤第二批軍購發價書進度；另外，對於川普不當言論，外交部應表抗議。民眾黨團提案獲國民黨立院黨團支持，全案逕付二讀交協商。

質疑台美堅若磐石口號遭戳破 藍白提案邀卓揆報告川習會影響交協商

「川習會」落幕後，美國總統川普接受專訪時談及「對台軍售是籌碼」、「台灣偷走美國晶片」等，讓台美關係及軍購政策出現變數。國民黨團、民眾黨團今天於立法院會共同提出公決案，要求行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就川習會後台美與兩岸變局等影響之因應對策進行專案報告並備質詢。該案經朝野共識逕付二讀，交付朝野協商。

川普來電怎應對？ 他建議賴總統允諾任內不宣布台獨 對台灣安全有利

美國總統川普是否會和賴清德總統通電話，各界關注。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，很多人的第一反應是不可能，「但我不這麼看」。川普不是傳統外交教科書裡的美國總統，不太在乎華府官僚熟悉的禮節。「他在乎的是畫面、成果和敘事」。所以，川普和賴總統通話並不是天方夜譚。問題是，如果這通電話真的發生，台灣應該怎麼說？

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