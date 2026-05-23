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川普貶台 在野促政府表達嚴正立場

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰李人岳／台北報導

川習會後台美軍購生變，在野黨昨天在立院提出兩項決議文，除提案邀行政院長卓榮泰赴立法院專案報告川習會影響外，也針對美國總統川普疑貶抑台灣人民及產業，促政府對美嚴正立場；兩案均未動用表決，朝野意見一致通過逕付二讀，交付黨團協商。

第一項提案指出，川習會後的美中利益交換，使台灣外交與經貿面臨嚴峻挑戰。建請院會邀卓榮泰相關部會首長，就川習會後局勢進行專報並備質詢。

第二項提案指出，國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務；另台灣長期作為美國重要經貿夥伴，在對美採購規模展現高度誠意，川普屢次發表貶抑台灣人民及產業的不當言論，及對國家元首的輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，立即透過正式外交管道向美國在台協會及美國政府表達嚴正立場。

民眾黨立委洪毓祥指出，當初晶片技術是台灣工程師赴美學習後回台發揚光大，如今卻被說成是小偷，令他倍感憤怒；而賴總統變成川普口中的「某些人」，則是踐踏台灣人尊嚴，政府應提出嚴正抗議。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，美中台情勢變化，民進黨贊成邀行政部門專報，但從提案來看，似乎美台關係非常緊張，國會要主張跟美國斷絕關係，這樣的言論不太好。

立法院外交及國防委員會下周一邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥提出川習會後專案報告，外交部最新報告指出，美中雖然有意尋求「戰略穩定」，但美中競爭的本質沒有改變，尤其美中戰略競爭下，雙方地緣政治目標恐非一致。針對軍售議題，外交部分析，美方已強調對台政策不變，華府政策圈也呼籲持續對台軍售。

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