川習會後地緣政治情勢 國安局：美中競爭態勢不變

針對川習會後情勢，國安局表示，美中競爭態勢不變，美國會前與友盟舉行「肩並肩」軍演，實射戰斧巡弋飛彈、海馬士多管火箭，打擊範圍涵蓋印太重要水域及海上通道，會後展開「堅盾」第2階段聯演，展現美盟集體防衛能量及決心。

立法院外交及國防委員會25日邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢；國安局今天將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

針對美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國家主席習近平會面，國安局分析，此次元首峰會特點為鋪陳元首會談氣氛、尋求管理雙邊爭議以及交涉各自關切議題；在涉台議題上，中共力促美方慎處台灣問題，白宮則未在會談事實清單作出回應。

對於地緣政治意涵，國安局指出，美中競爭態勢不變，首先是經貿成果不如預期，川習會未簽署合作協議或備忘錄，中共對美採購規模不如預期，且隨行美國企業未獲致重大合作案，晶片管制問題亦未見解決。

其次，國安局表示，美盟強化多邊聯合演習，美國會前與日本、菲律賓、法國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞等友盟，動員1萬7000名兵力，舉行「肩並肩」（Balikatan）聯演，聚焦海空聯合作戰等課目。

國安局研析，美國在演習期間首次在菲國杜魯萬機場實射射程1600公里的戰斧巡弋飛彈，並在拉瓦格實射射程500公里的海馬士多管火箭，打擊範圍涵蓋印太地區重要水域及海上通道。

國安局表示，美國會後與菲、日、澳、紐等國，在呂宋島展開「堅盾」第2階段聯演，動員7000名兵力，演練陸上跨國聯合作戰等課目，展現美盟集體防衛能量及決心。

對於國安影響評估，國安局指出，美國對台基本立場未變，川普於「川習會」後表示，希望台海維持現狀，並強調未對習近平做出任何承諾；中共強勢操作涉台議題，中共官媒擴大渲染美中友好氣氛，謀弱化美國對台支持、台美安全合作的互信基礎。

國安局提到，中共炒作「疑美論」爭議訊息，中共頻繁使用「美方重視中方關切」等用語，渲染美國對中讓步，並對台傳散「疑美論」及「棄台論」，中共官媒及自媒體亦同步批評總統賴清德兩岸政策，突出「麻煩製造者」、「和平破壞者」相關敘事，謀引導台灣國內輿論風向。

國安局表示，將加強注蒐「川習會」後，中共對台灣認知作戰動向，即時提供權責機關參處，防杜中共對台傳散爭訊、誤導民眾認知，以維護國內輿論環境，並反制中共弱化台灣與友盟關係。