川習會後地緣政治情勢 外交部最新報告：華府決策圈挺台力道強勁

美中川習會後，美中台地緣政治及對台軍售議題引發台北政壇關注，外交部最新報告指出，美方官員強調川普對台灣議題堅守底線，美國對台政策不變；華府參眾兩院也強力挺台，眾院議長強生也重申，美方在台灣議題的立場是：「台灣必須保持自主與安全」。

立法院外交及國防委員會周一將邀請外交部長林佳龍及國安局長蔡明彥，針對美中「川習會」後地緣政治新局對我國外交及總統國家安全之衝擊，提出專案報告。

外交部報告指出，美中雖然有意尋求「戰略穩定」，但美中競爭的本質沒有改變，尤其美中戰略競爭下，雙方地緣政治目標恐非一致。針對軍售議題，外交部分析，美方已強調對台政策不變，華府政策圈也呼籲持續對台軍售，並指出台灣並非挑釁方。

關於川普關於對台軍售的發言，外交部表示，不便代其解讀其發言，但是希望各界了解，美方長期的政策立場主張，是否逐步減少對台軍售，取決於中方對台威脅程度下的台灣防衛需求。

此外，美國駐中國大陸大使龐德偉也在專訪中強調，川普對台灣議題堅守底線，其任內對台軍售的規模，已超過1979年以來的歷任美國總統。AIT台北處長谷立言日前接受專訪，也強調美國對台政策不變，並且已經明確向中方表達立場，美方持續關切台海現狀遭侵蝕，因此高度重視透過強化台灣自我防衛能力，重建台海平衡。

外交部並強調，近日華府決策圈高度關注川習會，並且公開表達對台灣的支持。美國國會兩院跨黨派挺台力道強勁，包括聯邦眾院議長強生於第一時間重申對台支持，並強調國會向來高度關切台海，也明確表達美方在台灣議題的立場是：「台灣必須保持自主與安全」。

另外，多位跨黨派聯邦參眾議院領袖級議員都已公開強調，美國應履行長期以來對台承諾，推動對台軍售，持續協助台灣取得必要之防衛性武器並建立嚇阻力量。

華府跨黨派智庫也指出，台灣從未挑釁，中方才是改變現狀之一方，呼籲持續對台軍售，強調對台軍售是維持台海現狀，並涉及印太地區安全穩定及美國聲譽。