外交部：美中元首外交求戰略穩定 戰略競爭本質不變

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面，外交部分析，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，惟戰略競爭本質不變，中方搶先發新聞稿單方面談及台灣，欲操作輿論方向，美方在「川習會」前、中、後均傳遞美對台政策不變等訊息，彰顯美方重視台灣議題。

立法院外交及國防委員會25日邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢；外交部今天將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

外交部指出，本次「川習會」雙方透過元首會晤及儀式性安排和友好言詞，均希望穩定美中關係；不過，習近平同時也提出美中應該避免陷入「修昔底德陷阱」，各界多稱其暗示東昇西降，與美方競爭的野心一覽無遺，美中雖有意尋求戰略穩定，但美中競爭的本質並沒有改變。

外交部說明，美方也清楚瞭解中方野心，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會前明確指出中方野心不僅限於台灣、而是希望將實力投射至全世界，也強調中國是美國首要地緣政治挑戰。

外交部分析，中方於川習會首日擴大雙邊會談開始不到半小時，即搶先發布新聞稿，大篇幅闡述中國對台立場，美方該場次新聞聲明則隻字未提台灣，中方的操作明顯試圖引導國際與國內媒體聚焦。

外交部提到，美方於「川習會」前、中、後有節奏的傳遞「美對台政策不變」、「重視台海和平穩定、反對破壞現狀」等重要訊息，彰顯美方對台灣議題的重視，而中方過去慣用時差優勢，多次搶先發布新聞聲明曲解美方發言，台灣曾多次提請美方注意中方手段，本次美方在公眾訊息的規畫上則頗見用心。

針對美國對台軍售議題，外交部表示，今年川習可能仍有3次會晤機會，外交部將持續密切關注美中互動情形並與美方緊密協調，穩定的美中關係與強健的台美關係並不衝突，美中的互動也不影響台美在各領域合作的持續深化。