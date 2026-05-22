駐斯洛伐克代表專訪：維持台海現狀是台美核心利益

斯洛伐克大報「每日新聞報」（Dennik N）今天以跨頁雙版大篇幅刊登專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導，深入探討台海安全、中國複合式威脅、全球半導體供應鏈及台灣社會韌性等議題。李南陽強調維持台海現狀是台美核心利益。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽接受「每日新聞報」專訪時指出，台灣在國際地緣政治與全球經濟中扮演關鍵角色，不容忽視。

針對「川習會」與台海情勢，李南陽在專訪中堅定重申總統賴清德維持現狀的立場，並直言現狀的緊繃並非由台灣挑起，中華民國（台灣）的目標始終是維持現狀，全力守護既有的自由民主體制與得來不易的自由生活方式。

李南陽表示，台灣正積極實踐「總合外交」理念，將價值、安全與經貿實力緊密結合。台美在維持印太區域和平與避免衝突上的核心利益一致。他強調，台灣對美軍購是基於「實力帶來和平」的原則，意在落實嚇阻戰術並強化不對稱戰力，以降低區域衝突風險。

談及中國日益頻繁的軍機擾台、網路攻擊與認知戰等複合式威脅，李南陽表示，這些威脅已成為台灣強化全社會防衛的警鐘，並說明「社會韌性」的重要性，以及從烏克蘭及中東衝突汲取經驗。

李南陽指出，現代的嚇阻不再僅限於傳統軍事力量，更仰賴整體社會的靈活度、適應力與準備度。台灣目前正致力於分散關鍵基礎設施風險、發展不對稱戰力與無人載具系統，並全面提升民防，確保任何潛在的侵略行動都將付出高昂代價且面臨高度不確定性。

李南陽表示，台灣不僅是生產先進半導體與推動全球AI發展的關鍵節點，更是印太地區經濟穩定與安全的重要支柱。中東歐是台灣的重要合作區域，台灣將持續以務實且符合歐盟政策，深化與中東歐國家在智慧科技、智慧製造、綠能、永續發展及無人機等領域的長期互惠合作。

此篇專訪刊出後引起熱烈迴響，多位斯洛伐克讀者留言聲援台灣對抗威脅，並呼籲歐洲社會切勿忽視台灣作為民主陣營關鍵盟友的重要性，展現民主國家跨越國界的共同信念。