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川習會後經貿因應對策 立法院邀卓榮泰專案報告

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

川習會結束後，外界持續關注美國對台政策及軍售態度。在野黨團22日在立法院會提案，促請行政院長卓榮泰就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。依據黨團共識，該案逕付二讀，交付協商。

提案指出，美國總統川普與中國國家主席習近平日前於北京舉行「川習會」，雙方達成多項實質交易，川普更於會後專訪明確表示「對台軍售是與中國談判籌碼」、「走向獨立是一件很危險的事，不希望台灣走向獨立」、「不願美國跋涉9,500英里打仗」，並對第二批140億美元對台軍售案態度曖昧。

提案表示，川普在「川習會」後針對台灣議題的相關言論，特別是「美國保衛台灣」出現質變的重大訊號，充分顯示台灣在美中強權的地緣政治博弈下，恐淪為利益交換的籌碼，此舉將嚴重衝擊我國國家安全戰略及兩岸關係。

提案也指，「川習會」後美中利益交換，亦使我國外交與經貿面臨嚴峻挑戰。在外交層面，美方將台灣議題籌碼化，恐削弱友邦支持，讓我國外交陷入孤立；在經貿層面，川普將台灣安全與美國利益掛鉤，恐加速全球供應鏈「去台灣化」，嚴重打擊我國半導體產業，讓我國經貿面臨邊緣化危機。

提案認為，「川習會」後美中台三方局勢劇烈變動，對我造成嚴重影響，行政院及相關部會首長有責任與義務向全體國人說明相關因應作為。因此邀請行政院長率相關部會就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。

朝野黨團溝通後共識，該案逕付二讀交付黨團協商，並由提案的國民黨團、民眾黨團共同負責召集協商。

此外，民眾黨團也提案，對於川普屢次發表貶抑台灣人民及產業之不當言論，及對我國國家元首之輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，透過正式外交管道向AIT及美國政府表達嚴正立場，以維護國家尊嚴與國格，促使台美關係繼續在對等、尊嚴原則上，深化安全、經貿及科技等各領域之合作。

提案指出，外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，包括「台灣關係法」、「三個聯合公報」及「六項保證」，國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務，確保我國防建設如期推進。

提案表示，我國長期作為美國重要經貿夥伴及軍購主要來源，不僅於國防採購上投入鉅額資源，亦在半導體供應鏈穩定與農產品採購等面向，對美方作出具體貢獻，另就我國於「對等貿易協定」（ART）所承諾之整體對美採購規模亦展現高度誠意。該提案於院會中逕付二讀。

川習會 卓榮泰 立法院

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