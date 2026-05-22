快訊

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

至少等半年！傳馬家人採取法律動作⋯民團曝輔助、監護宣告聲請時機

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿川普貶抑台灣人民及產業 白促政府對美嚴正立場案交協商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川習自「川習會」後，對台軍售不確定性提高，同時再度提出「台灣偷晶片」一說。民眾黨立院黨團今在立法院會提出公決案，要求外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，國防部追蹤第二批軍購發價書進度；另外，對於川普不當言論，外交部應表抗議。民眾黨團提案獲國民黨立院黨團支持，全案逕付二讀交協商。

根據民眾黨團提案指出，川普於與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會前，公開表示第二批對台軍售案之核定「取決於中國」，並於專訪中將對台軍售形容為「重要協商籌碼」。相關言論偏離既有台美互動慣例，亦有將對台安全承諾工具化、籌碼化之虞，嚴重動搖雙邊互信基礎，違背「台灣關係法」及相關對台政策文件所揭示之原則與精神。

川普多次以「小偷」形容台灣晶片產業，對我國人民長年努力所累積的經濟成就予以貶抑，有違事實，對我國際形象與國家尊嚴造成負面影響，與台美長期以來在高科技供應鏈及經貿合作上的夥伴關係相互扞格。

為確保並鞏固台美民主夥伴關係之穩定發展，並持續推動立法院於2026年5月8日通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，避免因境外勢力政治干擾而影響我國防自主與戰力建構，建請院會作成決議。

第一，外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，包括「台灣關係法」、「三個聯合公報」及「六項保證」，國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務，確保我國防建設如期推進。

第二，我國長期作為美國重要經貿夥伴及軍購主要來源，於國防採購上投入鉅額資源，亦在半導體供應鏈穩定與農產品採購等面向，對美方作出具體貢獻，另就我國於「對等貿易協定」（ART）所承諾的整體對美採購規模亦展現高度誠意。對於川普屢次發表貶抑台灣人民及產業的不當言論，及對我國國家元首的輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，立即透過正式外交管道向美國在台協會（AIT）及美國政府表達嚴正立場，以維護國家尊嚴與國格，促使台美關係繼續在對等、尊嚴等原則基礎上，持續深化安全、經貿及科技等各領域之合作。

國民黨立委洪孟楷說，民眾黨提出這個公決案，這是大是大非的問題，這是維護中華民國國格跟尊嚴的問題。川普再次說「台灣偷晶片」，請教在場人能夠接受嗎？台灣是小偷嗎？如果不是的話，為什麼至今沒有看到政府有公開強硬的說明，告訴美國政府這不是事實？

洪孟楷說，任何人擔任中華民國總統、執政黨，都應該捍衛中華民國的尊嚴，這就是主張。期待如果2028年政黨輪替，只要國民黨執政的一天，絕對不會放任這樣的言論蔓延，更要讓全世界知道，台灣的矽盾、台灣的半導體是台灣人打拚的成果。

民眾黨立委洪毓祥說，中華民國總統變成川普眼中的「治理台灣的人」（the person that's running Taiwan），不尊重中華民國總統，等於不尊重台灣人民。「口口聲聲說我們是盟友，連我們總統的名字都不記得。是沒有當台灣一回事？還是故意不稱呼名字？比家裡養的哈巴狗還不如。這真的是踐踏我們台灣人的尊嚴。」

民進黨立委莊瑞雄說，聽民眾黨、國民黨的代表發言，好像美國、台灣關係非常緊張，要國會主張趕快跟美國斷絕關係，言論不太好。外交上對於我國國家元首有任何不敬的地方，外交部門去抗議，民進黨也可以同意。

川普 川習會 外交部

延伸閱讀

立委憂川普若未批准下波軍售 卓榮泰：保持溝通協調

川普親曝與賴總統談話有譜？ 府秘潘孟安：尚未接到相關通話

川普有意與賴總統通話 潘孟安：目前沒接到相關通話

谷立言：對台政策不變 歡迎賴總統重申維持現狀

相關新聞

不滿川普貶抑台灣人民及產業 白促政府對美嚴正立場案交協商

美國總統川習自「川習會」後，對台軍售不確定性提高，同時再度提出「台灣偷晶片」一說。民眾黨立院黨團今在立法院會提出公決案，要求外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，國防部追蹤第二批軍購發價書進度；另外，對於川普不當言論，外交部應表抗議。民眾黨團提案獲國民黨立院黨團支持，全案逕付二讀交協商。

質疑台美堅若磐石口號遭戳破 藍白提案邀卓揆報告川習會影響交協商

「川習會」落幕後，美國總統川普接受專訪時談及「對台軍售是籌碼」、「台灣偷走美國晶片」等，讓台美關係及軍購政策出現變數。國民黨團、民眾黨團今天於立法院會共同提出公決案，要求行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就川習會後台美與兩岸變局等影響之因應對策進行專案報告並備質詢。該案經朝野共識逕付二讀，交付朝野協商。

川普來電怎應對？ 他建議賴總統允諾任內不宣布台獨 對台灣安全有利

美國總統川普是否會和賴清德總統通電話，各界關注。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，很多人的第一反應是不可能，「但我不這麼看」。川普不是傳統外交教科書裡的美國總統，不太在乎華府官僚熟悉的禮節。「他在乎的是畫面、成果和敘事」。所以，川普和賴總統通話並不是天方夜譚。問題是，如果這通電話真的發生，台灣應該怎麼說？

【即時短評】管不住川普嘴 賴政府只剩烏賊、抹紅？

美國總統川普「又」公開指責台灣「偷」了美國的晶片與半導體產業！然而，川普屢屢無的放矢，卻不見賴政府有任何強力反駁；倒是面對在野黨的質疑，回嘴的分貝還頗為大聲。果真是內鬥內行、罵在野罵中共聲嘶力竭，遇到美國就主動噤聲。

維持現狀 就是不破壞台海和平的最大公約數

美國總統川普會不會打電話給他口中那名「治理台灣的人」賴清德總統，還有待觀察，但無論如何，美、中、台三邊關係在2026年已進入全新的博弈階段。面對媒體詢問是否計畫在決定對台軍售前與賴總統通話，川普一貫以「我會跟他談，我會跟每個人談」的模糊語言回應，這看似大開方便之門，實則將台美關係的節奏完全掌握在美方手中。

川賴將通話？ 白宮：短時間內對軍售做出決定

美國總統川普廿日表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；白宮官員指出，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。針對川賴可能通話討論軍售一事，中國大陸外交部昨重申，美方需慎之又慎處理台灣問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。