不滿川普貶抑台灣人民及產業 白促政府對美嚴正立場案交協商

美國總統川習自「川習會」後，對台軍售不確定性提高，同時再度提出「台灣偷晶片」一說。民眾黨立院黨團今在立法院會提出公決案，要求外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，國防部追蹤第二批軍購發價書進度；另外，對於川普不當言論，外交部應表抗議。民眾黨團提案獲國民黨立院黨團支持，全案逕付二讀交協商。

根據民眾黨團提案指出，川普於與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會前，公開表示第二批對台軍售案之核定「取決於中國」，並於專訪中將對台軍售形容為「重要協商籌碼」。相關言論偏離既有台美互動慣例，亦有將對台安全承諾工具化、籌碼化之虞，嚴重動搖雙邊互信基礎，違背「台灣關係法」及相關對台政策文件所揭示之原則與精神。

川普多次以「小偷」形容台灣晶片產業，對我國人民長年努力所累積的經濟成就予以貶抑，有違事實，對我國際形象與國家尊嚴造成負面影響，與台美長期以來在高科技供應鏈及經貿合作上的夥伴關係相互扞格。

為確保並鞏固台美民主夥伴關係之穩定發展，並持續推動立法院於2026年5月8日通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，避免因境外勢力政治干擾而影響我國防自主與戰力建構，建請院會作成決議。

第一，外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，包括「台灣關係法」、「三個聯合公報」及「六項保證」，國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務，確保我國防建設如期推進。

第二，我國長期作為美國重要經貿夥伴及軍購主要來源，於國防採購上投入鉅額資源，亦在半導體供應鏈穩定與農產品採購等面向，對美方作出具體貢獻，另就我國於「對等貿易協定」（ART）所承諾的整體對美採購規模亦展現高度誠意。對於川普屢次發表貶抑台灣人民及產業的不當言論，及對我國國家元首的輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，立即透過正式外交管道向美國在台協會（AIT）及美國政府表達嚴正立場，以維護國家尊嚴與國格，促使台美關係繼續在對等、尊嚴等原則基礎上，持續深化安全、經貿及科技等各領域之合作。

國民黨立委洪孟楷說，民眾黨提出這個公決案，這是大是大非的問題，這是維護中華民國國格跟尊嚴的問題。川普再次說「台灣偷晶片」，請教在場人能夠接受嗎？台灣是小偷嗎？如果不是的話，為什麼至今沒有看到政府有公開強硬的說明，告訴美國政府這不是事實？

洪孟楷說，任何人擔任中華民國總統、執政黨，都應該捍衛中華民國的尊嚴，這就是主張。期待如果2028年政黨輪替，只要國民黨執政的一天，絕對不會放任這樣的言論蔓延，更要讓全世界知道，台灣的矽盾、台灣的半導體是台灣人打拚的成果。

民眾黨立委洪毓祥說，中華民國總統變成川普眼中的「治理台灣的人」（the person that's running Taiwan），不尊重中華民國總統，等於不尊重台灣人民。「口口聲聲說我們是盟友，連我們總統的名字都不記得。是沒有當台灣一回事？還是故意不稱呼名字？比家裡養的哈巴狗還不如。這真的是踐踏我們台灣人的尊嚴。」

民進黨立委莊瑞雄說，聽民眾黨、國民黨的代表發言，好像美國、台灣關係非常緊張，要國會主張趕快跟美國斷絕關係，言論不太好。外交上對於我國國家元首有任何不敬的地方，外交部門去抗議，民進黨也可以同意。