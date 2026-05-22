質疑台美堅若磐石口號遭戳破 藍白提案邀卓揆報告川習會影響交協商

「川習會」落幕後，美國總統川普接受專訪時談及「對台軍售是籌碼」、「台灣偷走美國晶片」等，讓台美關係及軍購政策出現變數。國民黨團、民眾黨團今天於立法院會共同提出公決案，要求行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就川習會後台美與兩岸變局等影響之因應對策進行專案報告並備質詢。該案經朝野共識逕付二讀，交付朝野協商。

提案指出，有鑑於民國115年5月14日川普與習近平於北京舉行「川習會」，雙方除了達成多項實質交易外，川普更於會後專訪明確表示「對台軍售是與中國談判籌碼」、「走向獨立是一件很危險的事，不希望台灣走向獨立」、「不願美國跋涉9500英里打仗」，並對第二批140億美元對台軍售案態度曖昧，在「川習會」後針對台灣議題的相關言論，特別是「美國保衛台灣」出現質變的重大訊號，充分顯示台灣在美中強權的地緣政治博弈下，恐淪為利益交換的籌碼，此舉將嚴重衝擊我國國家安全戰略及兩岸關係。

提案表示，賴政府長期以來不斷灌輸國人「台美關係堅若磐石」、「台海發生衝突美軍必定介入」等單方面主觀論述，試圖營造美國支持台灣的假象，此政治話術遭川普親口戳破，讓賴政府長期沉溺的「抗中保台」政治口號破功。面對川普「不支持台獨、不為台獨而戰」、「不希望有人倚美謀獨」的嚴厲警告，賴政府若仍執迷於台獨意識形態，持續誤判國際情勢，甚至一味挑動兩岸對立謀求政治利益，恐將台灣推向戰火邊緣與極端險境，持續四年的俄烏戰爭是前車之鑑。

提案指出，川習會後的美中利益交換，使台灣外交與經貿面臨嚴峻挑戰。在外交層面，美方將台灣議題籌碼化，恐削弱友邦支持，讓台灣外交陷入孤立；在經貿層面，川普將台灣安全與美國利益掛鉤，恐加速全球供應鏈「去台灣化」，嚴重打擊台灣半導體產業，讓經貿面臨邊緣化危機。

提案指出，川習會後美中台三方局勢的劇烈變動，對台灣造成的嚴重影響，行政院及相關部會首長有責任與義務向全體國人說明相關因應作為。爰此，建請院會做出決議：邀請行政院長應即率同大陸委員會、國防部、外交部及經濟部等相關部會首長就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。