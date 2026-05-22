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【即時短評】管不住川普嘴 賴政府只剩烏賊、抹紅？

聯合報／ 記者／鄭文翔
美國總統川普多次指稱，台灣「偷」了美國的晶片與半導體產業，卻不見賴政府提出有力反駁論。（歐新社）
美國總統川普多次指稱，台灣「偷」了美國的晶片與半導體產業，卻不見賴政府提出有力反駁論。（歐新社）

美國總統川普「又」公開指責台灣「偷」了美國的晶片與半導體產業！然而，川普屢屢無的放矢，卻不見賴政府有任何強力反駁；倒是面對在野黨的質疑，回嘴的分貝還頗為大聲。果真是內鬥內行、罵在野罵中共聲嘶力竭，遇到美國就主動噤聲。

總統府秘書長潘孟安在立院回應，「台灣和台積電絕對沒有偷走美國的半導體，台灣政府已經正式對外講過。」行政院發言人李慧芝廿一日也表示，對於相關誤解，會持續來溝通也會持續對外說明；行政院祕書長張惇涵更說，台灣不會碰到誰就矮半截，不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

幾位高官看似講得振振有詞，但不知底氣到底足不足？其實，就連綠營「新」大老曹興誠都批評政府毫無作為，甚至要求政院要開國際記者會以正視聽。但官員的回應，卻是支支吾吾、顧左右而言他，完全沒有回應在野黨立委與社會的疑慮。

社會的疑慮，就是賴政府到底有沒有跟川普反映過、抗議過？是反映過了卻仍管不住川普的嘴？還是所謂的反映，只是在難纏的我方談判代表與美方官員開會時的順口一提？抑或是根本沒做過任何反映？賴政府迄今未有任何清楚說明，無怪乎各界會有質疑。

反過來看，當在野黨立委質疑政府是否碰到美國就矮半截，張惇涵秘書長卻可以牛頭不對馬嘴地戲謔國民黨對共產黨才矮半截，一來，張秘書長根本沒有針對立委的疑問給出明確回覆；二來，張秘書長又再次利用烏賊戰、抹紅的方式來轉移焦點，而這幾乎也是賴政府這兩年來的固定套路：只要一時間拿不出個說法，就把焦點轉到老共的認知作戰、要不然就是抹紅不同的意見，等風頭過了就想船過水無痕。

然而，這次是否還能如此平淡度過風波？可能未必。畢竟川普都說了，會跟賴總統來場交流，不論是打電話、傳個ｌｉｎｅ或是透過中間人，賴政府都可操作為台美元首直接交流，是台灣的「勝利」；但另一方面，川普葫蘆裡究竟賣什麼藥？我政府相關部門有無掌握？對台灣是正面加分還是另一場風暴？賴政府如今可能也是瑟瑟發抖。

台灣不一定要針對川普進行反批評，但一定要明確向國際、向美方提出正式的說法。畢竟，若任由川普的言論發酵，只會讓台灣的國際名聲蒙上層陰影；而政府官員的含糊其辭、虛與委蛇甚至抹紅，也只會繼續加深社會內部的分裂。

川普 賴政府 潘孟安

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