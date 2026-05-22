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川習北京峰會後 林佳龍：台灣有能力嚇阻中國武力犯台
外交部長林佳龍接受波蘭公共電視台英語頻道（TVP World）訪問時表示，台灣有「能力和決心」嚇阻中國武力犯台。
林佳龍今天在捷克首都布拉格出席「全球安全論壇」（GLOBSEC）期間，向TVP World發表上述談話，並表示對美國作為戰略安全夥伴有信心。
TVP World記者問道，是否有信心美國會在中國入侵台灣時提供支持，林佳龍回應說：「我們有信心，我們也將持續與美國維持夥伴關係。」
林佳龍指出，台灣已提高國防預算，且與華府關係密切，「基於這些基礎，我們將與理念相近的夥伴合作，維護我們的安全。」
林佳龍接受TVP World獨家訪問前不久，美國總統川普與中國國家主席習近平才剛在北京舉行峰會，討論台海安全等議題。
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