川普再喊：台灣偷走美晶片業

美國總統川普多次指控，台灣偷走美國的半導體技術，他廿日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮致詞時，再度宣稱台灣偷走美國晶片業。總統府秘書長潘孟安昨表示，「這當然不是事實」。

川普在致詞時表示，全美各地正在興建汽車工廠等各類工廠，接著說：「他們偷走了我們的汽車產業，也偷走了我們的晶片產業。等到我卸任時，我們將擁有接近百分之五十的晶片產業，而現在我們幾乎什麼都沒有。那些產業被其他地方奪走了。」

川普說：「那些產業被台灣奪走了。我不是在批評他們。我是說，他們能這樣做。但如果你有一位對的總統，這種事根本不會發生。」他表示：「但現在它們正因為『關稅』這個詞而大量回流到我們國家。」

針對川普一再指控台灣偷走美國的半導體技術，潘孟安反駁說，「這當然不是事實」，經過多年技術淬鍊、整體供應鏈的提升，我國半導體才有如今的地位，這是全世界都公認的事實，川普的說法過於簡略，完全不了解這些製造過程。

立法院司法及法制委員會昨審查總統府預算，國民黨立委洪孟楷質詢時表示，川普不只講過一次「台灣偷走晶片、半導體」，至今未見政府單位提出嚴正的抗議，或者要求美方正視歷史事實。

潘孟安回應，台灣和台積電絕對沒有偷走美國的半導體，台灣政府已經正式對外講過。

潘孟安指出，卅年前，台灣的確向英特爾（ＩＮＴＥＬ）購買技術移轉，然而經過多年技術淬煉、整體供應鏈的提升，台灣才有今天的地位，這是全世界半導體產業鏈的事實，川普的講法過於簡略，不知道這些製造過程，「過去他的專業背景在商業，但是製造業完全不是這麼一回事。」