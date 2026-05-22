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預計6月訪問美國 谷立言：是鄭麗文「釋疑」機會

聯合報／ 記者周佑政鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計六月訪美，美國在台協會處長谷立言昨接受中央社專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。國民黨表示，鄭麗文此次訪美，希望持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

谷立言表示，美國國會、智庫等其他機構向來珍惜與台灣各政黨代表交流的機會。在此情況下，「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向」。多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結。美國外交政策專家普遍認為，現代國民黨是中間派政黨，在強大國防力量、對美合作，以及積極接觸北京以維護現狀之間力求平衡。

谷立言表示，然而，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。

谷立言說，鄭麗文訪問能提供機會「釋疑」，並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。

國民黨表示，川習會後，外界可以看到美中之間希望維持溝通、共同維護區域和平的意願。美國對台長期奉行一中政策、不支持台獨。正如美國總統、美國國務卿以及美國駐華大使所說的，美國對台政策一直都沒有改變。

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