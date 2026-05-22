專家：川普要找我們談 恐非好訊號

美國總統川普近日提及，有意就「台灣問題」與賴清德總統談話。學者多認為，北京一定會抗議，且很有可能擴大對台軍演，對台採取軍事手段反制的規模不會小於二○二二年裴洛西訪台後的演習。但中共應會切割處理，不影響早前川習會達成的協議，以免混淆中美關係。

淡江大學戰略所長李大中表示，面對川普突如其來出招，北京現在應該是高度戒備，透過各種管道勸阻與施壓川普不要打這通電話，也可能將川賴通電，上綱到會立即危及川習會的成果、習的九月回訪美國以及美中能否維持穩定基礎的關鍵。

成功大學政治學系教授王宏仁則指出，北京一定會抗議，中共比較可能會採取軍事手段反制。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則說，川普若說要找我們談，恐怕並不是好的訊號。否則，川普若有意批准軍售，大可直接簽署，若這個時候要和我方談，恐怕就表示他心中的答案不是要馬上批准，假如川普已經決定要批准軍售案，他更要溝通的對象應該是習近平，而非我方。

他認為，川普可能不會直接和賴總統通話，畢竟兩人直接通話的後座力，幾乎已經和他馬上直接批准軍售案相去不遠。可能作法應該會透過行政部門之間進行溝通。若要慎重一點就是派遣特使，例如退休高階官員等人士來代表轉達他的意見。但這應該就是說明華府的決定，而少有「磋商」的意味。

李大中說，川普可能和賴總統通話，估計川普的的盤算可能想打個擦邊球，暗示台灣這張牌仍可能美中未來交易時，川普握在手中的籌碼。其次，也可卸除美國國內對他討好北京而犧牲台灣的壓力與抨擊力道。

李大中說，川普可能在電話中直接提到，要求台灣在台獨議題上謹守分寸，要求台灣不要誤判與必須自我克制；也可能再度提及晶片半導體議題，施壓與要求台灣加碼承諾；川普也可能觸及最敏感且不易處理的對台軍售議題，但什麼方向目前難以判斷，如果是暗示考慮縮減軍售規模、刪除特定軍售項目，那對台灣無疑是警訊。