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施壓軍售 北京推遲美國防高層訪中

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

金融時報廿日報導，中國正就總額一四○億美元的對台軍售案向美國總統川普施壓，並因此擱置美國國防部政策次長柯伯吉訪中計畫。

美國政府去年十二月宣布創紀錄的一一一億美元對台軍售後，進一步彙整出這筆新的一四○億美元軍售方案，一月在國會通過初步審查送往國務院。北京對前一輪軍售強烈不滿，並取消原定與柯伯吉進行的前一輪訪中相關協商。知情人士透露，柯伯吉已與中方官員討論今夏訪問北京事宜，但中國已表明，在川普決定如何處理這項對台軍售案之前，不會批准這趟訪問。

中國駐美大使館則表示，「不了解」柯伯吉訪中相關情況，但重申「堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」。

美國政府原本計畫二月將這筆一四○億美元對台軍售案通知國會，但在北京批評後延後決定。究竟該如何處理這筆包含愛國者攔截飛彈與國家先進地對空飛彈系統（ＮＡＳＡＭＳ）等防空武器的軍售案，川普面臨兩難，因為他還必須考量是否會影響中國國家主席習近平預計九月回訪華府的安排。

川普上周與習近平舉行峰會後對福斯新聞表示，正將這筆軍售「暫時擱置」，並稱這是「非常好的談判籌碼」，之後又拒絕說明是否批准，引發台灣方面憂慮。川普廿日被問及時，還暗示他可能與賴清德總統對話。

美國國防部長赫塞斯上周隨川普訪問北京，成為自二○一八年以來首位訪中的美國防長，也是首次有五角大廈首長陪同總統訪中。

五角大廈表示，不評論官員「可能的出訪行程」，但一名國防官員表示，美方「致力於延續川普總統與赫塞斯部長歷史性訪中成果」。該官員說：「赫塞斯部長、柯伯吉次長以及其他國防部重要官員，已定期與中國對口官員接觸，並期待在尊重、務實與清晰的精神下持續互動。」另一名知情人士表示，柯伯吉此行還將討論赫塞斯再次訪中的安排。

美國企業研究所亞洲安全專家庫柏說：「我懷疑，北京將利用未來柯伯吉或赫塞斯任何訪中行程，作為施壓工具，迫使川普政府延後、拆分或縮減未來對台軍售方案。」

美國中央情報局前中國問題專家韋德寧表示：「中國很清楚，川普不可能完全停止對台軍售，他們的真正目標是將下一輪重大軍售案宣布時間，拖到習近平九月底國是訪問華府之後。這與其說是在測試川普是否願意協助台灣防衛，不如說是希望避免習近平陷入尷尬。」

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