熱議通話 潘孟安：台灣不是問題、非麻煩製造者

美國總統川普近日提及，有意就台灣問題與賴清德總統談話。總統府秘書長潘孟安昨在立法院表示，台灣不是問題，也不是創造兩岸麻煩的製造者。國安會諮詢委員黃重諺昨接受廣播專訪說，如果有機會，會利用通話時間告訴川普，台灣是努力確保現狀，確保區域和平穩定的行為者。

立法院司法及法制委員會昨審查總統府預算，邀請潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人列席備詢。民進黨立委沈發惠質詢時表示，如果川普真的跟賴總統直接對話，將是台美四十年來首次官方對話，詢問國安相關單位如何因應。

潘孟安說，總統府與國安會高度關注川習會，賴總統也充分掌握資訊，目前沒有接到任何通話，如果有通話的話，會跟大家說明。他強調，台美關係暢通無阻，美國國務院也對外發布郵件，表明對台政策不會改變，期待與台灣夥伴持續合作。

吳釗燮說，最近看到很多支持台灣的聲音，台灣與美國、甚至全世界都有一個共同利益，就是台海的和平穩定，「這方面我們跟美國立場一致。」

國民黨立委洪孟楷質詢時表示，川普說要解決「台灣問題」，請問「台灣是一個問題嗎？」兩人若通話會給賴總統何種建議。潘孟安說，台灣不是問題，也不是創造兩岸麻煩的製造者，這是簡略的語意，維持兩岸現狀就是美國最重要的原則。

吳釗燮說，總統已多次說明，台灣的政策立場就是不卑不亢，台灣不是問題，製造問題的絕對不會是台灣，中國在第一島鏈製造各式各樣的問題，中國才是問題。

也有立委問，美方是否會要求不搞台獨才賣武器給台灣，吳釗燮說，「我們是要維持中華民國現狀的人，我們沒有所謂台獨的問題」。

潘孟安昨天表示，該筆軍售案已經在美國國會通過，美國國會議長也希望川普盡速批准，「所以基本上我們樂觀，而且也不會很大的變數。」

川習會日前落幕，AIT處長谷立言昨接受中央社書面專訪指出，美國樂見近期美中領導人峰會成果，建立雙邊關係的穩定架構有助提升區域安全，包括台海。領導階層之間的行為與意圖越是清晰，誤解和誤判的可能性就隨之降低。

賴總統前天發表就職二周年談話，美國國務院廿日重申，美國對台政策沒改變，繼續遵循台灣關係法、三公報和六項保證。同時期待持續與賴清德總統合作推動美台共同利益，並維持台海的和平與穩定。

谷立言強調，賴總統重申台灣對兩岸對話、維持兩岸現狀的長期努力，美方希望北京能做出對等回應，在不設前提的情況下與台灣民選領導人交流，並減少對台軍事壓力。