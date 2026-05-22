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川賴通話？白宮：短時間對軍售做決定

聯合報／ 記者陳熙文周佑政陳宥菘、國際中心／綜合報導
美國總統川普（中）廿日表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話。圖為他廿日抵達康乃狄克州美國海岸防衛隊學院，準備在畢業典禮致詞。（路透）
美國總統川普（中）廿日表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話。圖為他廿日抵達康乃狄克州美國海岸防衛隊學院，準備在畢業典禮致詞。（路透）

美國總統川普廿日表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；白宮官員指出，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。針對川賴可能通話討論軍售一事，中國大陸外交部昨重申，美方需慎之又慎處理台灣問題。

潘孟安：如果有通話會說明

總統府秘書長潘孟安昨天在立法院備詢時說，目前沒有接到相關通話，「如果有通話的話，會跟大家說明」，他指出，台美關係暢通無阻，美國國務院也表明對台政策不會改變，期待與台灣夥伴持續合作。路透從華盛頓發稿引述熟知此事的消息人士報導，川普與賴清德兩人的通話尚未排定。不過，報導指出，川普提到「台灣問題」的說法，呼應了北京的措辭。

川普：會處理那個台灣問題

川普廿日在安德魯聯合基地準備搭機前，被媒體問及是否有計畫在決定對台軍售前與賴清德總統通話，川普說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

白宮官員廿日以背景說明方式回應本報記者指出，如同川普所言，川普將在相當短的時間內針對新的對台軍售方案做出決定。白宮並說明，川普於去年十二月核准一一一億美元對台軍售，符合美國自一九五○年以來的政策。白宮指出，川普在第一任期核准的對台軍售多於美國其他總統；另外，川普在第二任期核准的對台軍售，多過前總統拜登四年任期的總額。

路透指出，上周川普提到要和賴總統談話，有人猜測是一時口誤，但他廿日再度談到此事。若川普與賴總統通話，將是重大外交發展，一九七九年美國與北京建交並與台北斷交以來，美國在任總統與台灣總統之間便未曾直接通話，任何美台之間直接對話都可能激怒中國。

賴清德總統昨天在總統府接見國家建築金獎得獎代表。（中央社）
賴清德總統昨天在總統府接見國家建築金獎得獎代表。（中央社）

谷立言：美國對台政策不變

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨受訪說：「川普及其他資深行政官員已清楚表達美國對台政策不變，且明確向中方表達此立場。美國對台政策以三個聯合公報、台灣關係法及六項保證為基礎，這在美國各屆且不同執政黨的政府具有一致性，並確保近五十年來台海和平。「我們並不認為穩定的美中關係和強健的美台夥伴關係有衝突，會持續深化美台在各政策領域合作」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應法新社有關川普將與賴清德就對台軍售通話的問題時表示，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫、明確、堅定的。中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。

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