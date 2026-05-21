快訊

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場…送醫4天腦出血亡

聽新聞
0:00 / 0:00

若川賴通話⋯學者料中共將對台軍演「規模不小於2022年裴洛西訪台」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）

美國總統川普可能與賴清德總統通話。學者認為，這是台美關係的重大進展，北京一定會抗議，但中共應會切割處理，不影響早前川習會達成的協議，以免混淆中美關係，但會對台採取軍事手段反制，且規模不會小於2022年裴洛西訪台後的軍演。

針對川賴若通話，北京可能會有怎樣的反應，成功大學政治學系教授王宏仁21日向本報解讀指出，北京一定會抗議，中共比較可能會採取軍事手段反制，專門針對台美關係加強、對台軍售表明「有意見」，而不是推翻川習會的協議，因為這會影響並搞混中美關係，對於中方並不利。

王宏仁提到，上周的川習會，北京在處理美方要求的開放市場、管制芬太尼上都相當拖延，某種程度上，也可看作川普利用軍售案在威脅北京，若川普直接與賴總統通話，對北京絕對是很大的打擊。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城向本報指出，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中共飛彈馬上就掠過台灣上空，若美國總統與中華民國總統直接通話，這是1979年台美斷交以後再也沒有發生過的事情，相信中共的反應不會比之前裴洛西來台時更小。

他也認為，美國可能藉由對台灣提升關係，來對中共施壓。中共則可能檢討之前對美國的承諾。這次川習會的結束，是雙方新一波博弈跟賽局的開始。

對於台灣而言，張國城指出，光是美國總統表示要跟台灣的領導人通話，就是幾十年來驚天動地的大事，代表他認知到台灣或中華民國是獨立的政治實體，有最高領導人，而且這個通話並不需要經過北京。

「川普有這個表態，台灣已經勝一局，若真的通話，就勝第二局，第三局才是看兩人談了什麼」，他指出，川普只要跟賴總統通話，對台灣來講，就是重大的外交成就。

張國城指出，如果川賴二人談軍售，基本上是幫賴總統加分，因為賴總統對軍售態度積極，事前已提出1.25兆的軍購特別預算，屆時壓力就會落在在野黨身上。

至於川普若直接溝通「反對台獨」立場，張國城認為，無論川普的態度如何，這等於是給賴總統一個解釋、表達立場的機會，賴總統也可藉機將中華民國4個字向美國總統做最直接的表達。王宏仁則認為，以目前公開消息看來，川普打算談的是軍售問題，以他的個性應不太會岔題。

川普20日接受媒體聯訪，當被問及做出對台軍售決定前，有計畫和賴總統通話嗎？川普回應稱，「我會跟他談的，我跟所有人都談」。

裴洛西 中共 川習會 台美關係 北京

延伸閱讀

川賴通話若成真…學者：川普恐施壓台灣「勿走台獨路線」

川賴可能通話 陸委會：賴總統將反映台灣社會心聲

川普有意與賴總統通話 潘孟安：目前沒接到相關通話

拍板對台軍售前與賴總統通話？ 川普「會跟他談」：我們會處理那個台灣問題

相關新聞

川普將和賴總統通話？專家曝背後盤算：恐怕不是好的訊號

美國總統川普表示，有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話，引發各界想像與討論。不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，川普大可直接批准軍售案，若說要找我方談「恐怕不是好的訊號」。川普也可能獅子大開口，開出一個我方無法接受的條件，作為他把責任轉嫁給我方的理由。

若川賴通話⋯學者料中共將對台軍演「規模不小於2022年裴洛西訪台」

美國總統川普可能與賴清德總統通話。學者認為，這是台美關係的重大進展，北京一定會抗議，但中共應會切割處理，不影響早前川習會達成的協議，以免混淆中美關係，但會對台採取軍事手段反制，且規模不會小於2022年裴洛西訪台後的軍演。

川賴通話若成真…學者：川普恐施壓台灣「勿走台獨路線」

「川賴通話若真能行，川普恐施壓賴不要台獨，或告知暫緩軍購！」針對美國總統川普與總統賴清德可能通話電話，學者邱師儀受訪時認為，可藉由通話了解川普本人態度，也是一種另類外交突破；學者嚴震生受訪時則說，川普的目的是想親口聽賴清德說「不會宣布台獨」；前大使趙麟受訪時則說，中國不會坐視兩人通電話。

谷立言：美國對台政策不變 歡迎賴總統重申維持兩岸現狀

美國總統川普在川習會後對「台獨」說重話，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天接受中央社專訪，談及川習會後的美台關係強調，對台政策不變，非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美方立場。谷立言也表示，歡迎賴清德總統重申維持兩岸現狀，希望北京不設前提與台灣民選領導人交流。

川普多次喊台灣偷走美國半導體技術 潘孟安：當然不是事實

針對美國總統川普多次指控，台灣偷走美國的半導體技術，總統府秘書長潘孟安今天說，「這當然不是事實」，經過30年的技術淬鍊、整體供應鏈的提升，我國半導體才有如今的地位，這是全世界都公認的事實，川普的說法過於簡略，完全不了解這些製造過程。

10年前川蔡曾通話 北京怒嗆：搬石砸腳

美國總統川普20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話。中華民國總統與川普通話其實曾有前例，2016年才剛當選還未上任美國總統的川普，就曾與時任中華民國總統蔡英文越洋熱線10多分鐘；依據當時總統府新聞稿指出，蔡總統與川普簡短對亞洲區域情勢交換意見，也談到台美間的未來關係，蔡總統期盼能強化雙邊的互動與聯繫，建立更緊密的合作關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。