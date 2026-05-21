谷立言：美國對台政策不變 歡迎賴總統重申維持兩岸現狀

美國總統川普在川習會後對「台獨」說重話，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天接受中央社專訪，談及川習會後的美台關係強調，對台政策不變，非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美方立場。谷立言也表示，歡迎賴清德總統重申維持兩岸現狀，希望北京不設前提與台灣民選領導人交流。

谷立言接受中央社書面專訪指出，美國樂見近期美中領導人峰會成果，建立雙邊關係的穩定架構有助提升區域安全，包括台海。領導階層之間的行為與意圖越是清晰，誤解和誤判的可能性就隨之降低。

他引述白宮發言表示，「不認為穩定的美中關係和強健的美台夥伴關係有衝突，會持續深化美台在各政策領域合作」。美方對台海現狀逐漸侵蝕持續表達關切，因此非常重視藉由強化台灣自我防衛能力，重建台灣海峽的平衡。川普的「國家安全戰略」述明嚇阻第一島鏈衝突重要性，尤其台海對美國安全至關重要。

谷立言強調，賴總統重申台灣對兩岸對話、維持兩岸現狀的長期努力，美方對此表示歡迎，而這也是台灣多個主要政黨以及台灣絕大多數人民所支持的立場。美方希望北京能做出對等回應，在不設前提的情況下與台灣民選領導人交流，並減少對台軍事壓力。

谷立言表示，川普已強調任何片面改變現狀舉措招致毀滅性衝突的風險。兩岸衝突可能對全球經濟造成高達10兆美元的損失，約占全球GDP的10%。中國與台灣受到的影響將更為嚴重，因此最應該避免衝突。

針對川普接受福斯專訪時說，對台軍售案是「很好的談判籌碼」。谷立言說，川普及其他資深行政官員已清楚表達美國對台政策不變，且已明確向中方表達此立場。美國對台政策以三個聯合公報、台灣關係法以及六項保證為基礎，這在美國各屆且不同執政黨的政府具有一致性，並確保近50年來的台海和平。