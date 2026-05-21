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川普多次喊台灣偷走美國半導體技術 潘孟安：當然不是事實

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（右）與國安會秘書長吳釗燮（左）今天列席立法院司法及法制委員會備詢，兩人席間相互交換意見。記者蘇健忠／攝影
總統府秘書長潘孟安（右）與國安會秘書長吳釗燮（左）今天列席立法院司法及法制委員會備詢，兩人席間相互交換意見。記者蘇健忠／攝影

針對美國總統川普多次指控，台灣偷走美國的半導體技術，總統府秘書長潘孟安今天說，「這當然不是事實」，經過30年的技術淬鍊、整體供應鏈的提升，我國半導體才有如今的地位，這是全世界都公認的事實，川普的說法過於簡略，完全不了解這些製造過程。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，國民黨立委洪孟楷質詢時表示，川普說要解決台灣問題，詢問台灣是否是個問題。潘孟安答詢時回應，「台灣不是問題，也不是創造兩岸麻煩的製造者，這是簡略的語意」，維持兩岸現狀就是美國最重要的原則。

洪孟楷詢問，如果台美領導人有機會對話，賴清德總統是否能正告川普。國安會秘書長吳釗燮說，賴總統已經多次對外說明，台灣的政策立場就是不卑不亢，「台灣不是問題，製造問題的絕對不會是台灣，中國在第一島鏈製造各式各樣的問題，中國才是問題。」

洪孟楷也提及，川普不只講過一次「台灣偷走晶片、半導體」，至今未見政府單位提出嚴正抗議，或者要求美方正視歷史事實。潘孟安回應，「台灣和台積電絕對沒有偷走美國的半導體，台灣政府已經正式對外講過。」

潘孟安指出，30年前，台灣的確向英特爾（Intel）購買技術移轉，然而經過30年的技術淬煉、整體供應鏈的提升，「台灣才有今天的地位，這是全世界半導體產業鏈的事實」，川普的講法過於簡略，不知道這些製造過程，「過去他的專業背景在商業，但是製造業完全不是這麼一回事。」

潘孟安說，當川普第一次提出這種說法時，我國團隊就在關稅談判過程清楚表達，「製造業與一般商品買賣不同」，而美國財政部、商務部等單位也都非常清楚整個產業結構鏈。

川普 半導體 潘孟安

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