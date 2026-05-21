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川賴將通話？陸委會：賴總統將表達中共才是區域和平破壞者
有關美國對台軍售案，美國總統川普20日公開表達將與賴清德總統通話。陸委會副主委梁文傑今天表示，如果有機會對話，賴總統會表達台灣並不是區域和平的破壞者，中方的軍事威懾行動才是。
川普繼川習會後表示，要與「目前治理台灣的人」談話後，20日被問及是否與賴清德總統通話時，又回應稱「我會跟他談」。與此同時，金融時報披露，北京正卡住美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）的訪陸計畫，藉此施壓美國140億美元對台軍售。
梁文傑21日下午在例行記者會上表示，當然中共會不擇手段地阻撓美方對台軍售。我外交部已有對外說明，台美的溝通管道暢通，如果有機會對話，賴總統將會反映台灣社會的心聲。
梁文傑指出，賴總統20日在記者會中也有回答，他會表達台灣並不是區域和平的破壞者，中方的軍事威懾行動才是。如果台美有機會通話的話，當然會清楚的表達這一點。
一旦川賴通話成真，這將是1979年美國外交轉向承認北京後，美國現任總統與台灣領導人的罕見直接通話。
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