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川賴通話若成真…學者：川普恐施壓台灣「勿走台獨路線」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對於總統賴清德與美國總統川普可能通話，學者與前外交官受訪表達看法。（中央社）
對於總統賴清德與美國總統川普可能通話，學者與前外交官受訪表達看法。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「川賴通話若真能行，川普恐施壓賴不要台獨，或告知暫緩軍購！」針對美國總統川普與總統賴清德可能通話電話，學者邱師儀受訪時認為，可藉由通話了解川普本人態度，也是一種另類外交突破；學者嚴震生受訪時則說，川普的目的是想親口聽賴清德說「不會宣布台獨」；前大使趙麟受訪時則說，中國不會坐視兩人通電話。

川普20日晚間表示，他將會與台灣總統通話，此話引發各界關注。賴清德稍早於記者會上被問到若真能通話，想跟川普說什麼時也說，會與川普強調台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素、中國才是和平的破壞者，台灣有感於威脅變嚴重而增加國防預算，對美軍事採購是維護台海和平必要手段，盼軍購能持續進行。

若通話就會施壓

對於川賴通話，東海政治系教授邱師儀受訪時表示，由於台美總統原則上不能直接接觸，美國應該會先請東亞助卿等官員致電，但若川普真的不顧中國國家主席習近平而親自致電，有很高機率會要求賴總統不要台獨且克制發言，甚至對美軍購的部分可能告知暫緩出貨，或是改變軍購項目等。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時表示，要與賴總統通話是很敏感的事情，當初川普與前總統蔡英文通話就引起不少批評，除非川普在川習會間與習近平有達成與台灣通話的共識，川普很可能會跟賴總統說不要走台獨路線、促與對岸展開談判，然而，川習會間談到軍售，或與賴通話談不要台獨，都已違反美國對台的六項保證。

上次通話後座力強

前史瓦帝尼大使趙麟受訪時表示，若川普真的能與賴總統通話，作為國民當然樂觀其成，但以川普的性格，他受訪時說要通話比較像是當下的直接反應，若要真正落實到發生，還有待觀察。趙麟說，川普上次與蔡前總統通話曾引起軒然大波，是否會重蹈覆轍？且若要通話，台美雙方幕僚也會有許多事前溝通，也可能改變川普想法。

嚴震生分析，若真被川普要求不要台獨，賴總統回應川普的方式，應該還是強調我們要有足夠的武器，才有足夠的底氣與中國進行談判，既滿足川普賣武器的需求，也符合對台灣的想像；但要合理化買武器的理由，且買到武器可讓國人有更大信心，政府才有機會跟美談判。

有通話總比沒有好

「賴若是與川普通電話，其實會讓國人更緊張！」嚴震生指出，不通電話可以自行表述，但以川普的個性，加上過去與烏克蘭總統澤倫斯基互動的經驗，通話反而對台灣壓力更大，面對川普可能要求台灣不要獨立，賴總統可能還是回應，他在就職2周年已經說過，台灣沒有另外宣布獨立的必要，「川普應該是希望親口聽賴清德說這個。」

居中聯繫困難重重

「有通話比沒通話好！」邱師儀分析，若能通話，可以了解川普的立場，還有親自說明我方的主張，也是另類的外交突破，若川普當面要求賴總統不要台獨，賴大可用之前在就職兩周年談話的說法回應，就是「沒有宣布獨立的必要，現狀符合台美共同利益」等等。

「中國不會輕易同意這次對話！」趙麟說，中國會用各種方式與川普反映不同意的立場。他認為賴總統已經準備好4點原則跟川普說，但是否能真的跟川普通上話，中間有很多複雜的因素，呼籲民眾平常心以待，等後續的發展即可。

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