川普再提對話台灣總統 對台軍售成全球話題

美國總統川普一週內兩度公開提及，將就軍售與台灣總統談話，再度引起國際輿論高度關注台美關係。川普曾在首任期就職前接聽時任總統蔡英文的致賀電話，當時曾造成報導熱潮。

2016年12月2日，意外當選美國總統的現任總統川普（Donald Trump）接聽時任總統蔡英文的致賀電話，台灣與美國媒體陸續報導，川普本人推文證實後，美國主流媒體大篇幅抨擊他不懂國際政治與美中台的複雜關係。

這通打破1979年台美斷交後，中華民國總統與美國候任總統直接通電的歷史對談約11分鐘，震撼全球外交界，但衝擊最大的是中國駐美使領館。

北京快速動員紐約及華府人脈尋求直接聯繫川普陣營核心人士管道，中國國家主席習近平隔年4月前往佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤川普，川普在晚宴期間宣布「已下令轟炸敘利亞」。

川蔡通話如何促成，當時眾說紛紜。美國國際政治評論員羅金（Josh Rogin）2021年的著作「天下大亂」（Chaos Under Heaven）與前資深外交暨國安官員李大維去年出版的「和光同塵」，都指時任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的前五角大廈官員薛瑞福（Randall Schriver）是幕後推手。

2016年底，全球領袖亟欲接觸當時的政治素人川普，瞭解他對國際事務的想法。

「紐約時報」（New York Times）曾報導，中方「找對了人」，中國時任駐美大使崔天凱和川普女婿、時任白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）經介紹後互動密切。不過美中短暫維持穩定關係，川普2017年底回訪北京，隔年對中國展開大規模貿易戰。

台美斷交後，美國依據美方的一中政策，雙方不得有公開官方互動。川普若就軍售致電賴總統，將是1979年後兩國元首首次談話；不過外界難以摸清川普直接與台灣溝通的實際意向。

當時在華盛頓郵報（Washington Post）報導川蔡通電的羅金今天在X推文，這是川普第2度提及將與台灣總統賴清的通話，他談話真意為何，沒人知道。

羅金寫道，「我認為這很棒，過度震驚的人會抱怨此舉將令北京憤怒，但我們的中國政策主要目的不是為了讓北京開心」。