金融時報：北京拖延柯伯吉訪陸 藉美對台軍售案向川普施壓

英國金融時引述知情人士報導，北京以美國對台140億美元軍售案為由，對川普施壓，同時拖延美國主管政策的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）訪陸行程。

知情人士透露，柯伯吉已接洽今夏訪問北京拜會陸方官員，但大陸表示，在川普決定如何處理軍售案之前，無法批准這次訪問。

金融時報今年2月報導，美國政府去年12月宣布破紀錄的111億美元軍售案後，已開始彙整新一批140億美元的軍售清單。北京對此強烈不滿，並取消了先前一輪和柯伯吉就訪陸之行所安排的協商。

川普上周和習近平峰會後接受福斯新聞訪問時表示，他「擱置」這批軍售案，並說這是「很好的談判籌碼」。他隨後不願表明是否會批准這批軍售，令台灣方面感到憂慮。

美國政府原計劃在今年2月知會國會這批軍售案，但因遭到北京抨擊而延後決定。川普周三被問到此事時表示，他也會跟賴清德總統談談。

美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）說：「我認為北京將把柯伯吉或國防部長赫塞斯接下來的訪中行程當作籌碼，向川普政府施壓，要求延遲、分拆或降低對台軍售案的規模。」

赫塞斯上周隨川普訪問北京，成為2018年以來首位訪問大陸的美國國防部長，也是首位隨總統同行的五角大廈首長。知情人士透露，柯伯吉訪問大陸時，將就赫塞斯回訪北京一事協商。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：「柯伯吉訪問中國，將是向北京表明美方關切的機會，包括中方對美國夥伴和盟友施壓和脅迫、核武現代化，以及網路和太空活動等議題。」

葛來儀說，柯伯吉也可藉機進一步闡述他參與起草的美國國家防衛戰略，並就軍事AI應用與危機溝通機制交換意見。柯伯吉長期主張，美國應把嚇阻大陸武力犯台視為最核心的戰略目標。他在著作《拒止戰略》中主張，美國和盟國應強化嚇阻力量，使大陸奪取台灣變得在實質上不可行，或代價高到無法承受。

這批140億美元的軍售案包括愛國者防空飛彈和NASAMS先進地對空飛彈系統，川普在決定如何處理時面臨兩難，必須權衡對習近平預計9月回訪華府的可能影響。

前中情局資深中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）說：「大陸心裡清楚，川普不會停止對台軍售，但他們真正的目的是拖延下一批重大軍售案的宣布時間，至少撐過習近平9月底訪問華府的國事訪問之後。這與其說是在考驗川普協助台灣自我防衛的承諾，不如說是在為習近平省去難堪。」