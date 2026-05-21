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將與賴總統通話？白宮：川普擬短時間內決定新對台軍售
美國總統川普20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；白宮官員指出，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。
川普20日被媒體問及是否有計畫在決定對台軍售前與賴清德總統通話？川普回答說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。
有白宮官員20日以背景說明的方式回應本報記者指出，如同川普所言，川普將在相當短的時間內針對新的對台軍售方案做出決定。
白宮並說明，川普於去年12月核准111億美元的對台軍售，符合美國自1950年以來的政策。
白宮指出，川普在第一任期核准的對台軍售多於美國其他總統；另外，川普在第二任期核准的對台軍售，多過前總統拜登4年任期的總額。
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