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川普：將與台灣領導人通話

經濟日報／ 編譯茅毅江昱蓁／綜合外電

路透等外電報導，美國總統川普20日表示，他將與台灣領導人賴清德通電話，「處理台灣問題」。

根據川普政府的白宮官方快速回應帳號「@RapidResponse47」一則貼文，美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地被媒體問到，「在你就軍售做出決定前，有計劃致電台灣總統賴清德嗎？」川普答道，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」，但他並未說明雙方何時可能進行交談。

川普15日結束北京行返美時，在空軍一號上表示，他在北京與中國國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」的討論對台軍售。當時川普表示，他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理140億美元對台軍售案，還說他將與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」。

川普 白宮 北京

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