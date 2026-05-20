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拍板對台軍售前與賴總統通話？ 川普「會跟他談」：我們會處理那個台灣問題

聯合報／ 編譯茅毅江昱蓁／即時報導
美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地登上空軍一號前，接受媒體訪問。 法新社
美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地登上空軍一號前，接受媒體訪問。 法新社

路透報導，美國總統川普說，他會與台灣賴清德總統通話。若兩人通話，將是重大外交發展。

根據川普政府的白宮官方快速回應帳號「@RapidResponse47」一則貼文，美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地被媒體問到，「在你就軍售做出決定前，有計畫致電台灣總統賴清德嗎？」

川普答道，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

川普15日結束北京行返回美國時曾在空軍一號上表示，他在北京與中國大陸國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」討論對台軍售。當時川普表示，他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理140億美元對台軍售案，還說他將與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」，但川普並未具體說明他指的是誰。

這項140億美元對台軍售案今年1月在美國國會通過初步審查，但送往國務院後卡關至今，日前引發多名跨黨派參議員公開關切。

路透報導，如果川普與賴清德通話，將會是重大外交發展。1979年美國與北京建交並與台北斷交以來，美國在任總統與台灣總統之間便未曾直接通話。任何美台之間的直接對話，都可能激怒中國。

2016年12月川普首度當選總統尚未就職前，曾接聽時任台灣總統蔡英文的祝賀電話，引發中國向美國提出「嚴正交涉」。當時中國外交部長王毅表示，此舉是「台灣方面搞的一個小動作」，無法「改變一個中國格局」。

川普與蔡英文通話引發批評和指責之後，川普當時曾在社群媒體發文發牢騷。他先發文說，「台灣總統今天打電話給我，祝賀我當選總統。謝謝！」後來川普又發文說，「真有趣，美國向台灣出售數十億美元軍備，而我卻不該接聽一通祝賀電話」。

川普 軍售 賴清德

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