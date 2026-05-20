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影／川習會後軍購結果 柯文哲：台灣沒有在餐桌上，變成在菜單上
針對軍購案，民眾黨創黨主席柯文哲下午受訪時表示，美中兩國談判，台灣沒有在餐桌上，變成在菜單上，到底要如何應付。
柯文哲說，美國軍購給台灣，那台灣拿這些武器去應付誰？目標就是中國。但是，賣我武器的人，卻要去跟我買來武器要對付的人商量；柯文哲要問，這是什麼意思？這不是很奇怪嗎？
柯文哲說，其實這一次川習會後中美沒有聯合記者會，沒有聯合公報也沒有聯合公開聲明，坦白說，這對熟悉國際事務的人都會知道，這兩國應該都還沒講好，還沒喬好，這才是台灣要小心的地方。
柯文哲表示，他非常清楚軍購案搞到最後，美國跟中國在談判的項目，大家可能要想想看，我們（台灣）沒有在餐桌上，變成在菜單上面，這到底要怎麼應付？
最後，柯文哲喊話賴清德總統，請賴總統認真做事，不要每天搞分裂對立。
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