喊話賴總統宣示不獨立 盧秀燕：台獨黨綱引起國際社會疑慮

美國總統川普日前赴陸與中共領導人習近平會面，會後指「不希望有人走向獨立」，被外界解讀為不支持台獨。民進黨中市議員今在台中市議會總質詢指出，盧市長要求總統宣布不會獨立，但台灣前途如何走，不是總統一個人說的，任何更動都須台灣全體住民投票決定。台中市長盧秀燕回復，如果民進黨台獨的黨綱還在，難免會引起國際社會疑慮，只是建議賴總統盡速釐清國際社會疑慮。

民進黨台中市議員林德宇表示，川習會後，有人抓了川普「不希望有人走向獨立」說法，一再重複放大；我們都是中華民國，不隸屬中華人民共和國，維持現狀是目前台灣人民最大共識。

林德宇說，盧市長特別要求賴總統520演說宣布「台灣不會獨立」，但是台灣前途如何走，不是總統一個人說的，台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。況且賴總統兩年前就職演說，已呼籲中共停止對台文攻武赫，並要求正視中華民國的存在，但是中共有理你嗎？

盧秀燕表示，這兩天很多人傳了民進黨的黨綱給她，開頭第一章第一條就是要建立「台灣共和國」的台獨黨綱，賴總統身兼執政黨黨主席，如果台獨的黨綱還在，難免會引起國際社會疑慮，只是建議總統盡速釐清國際社會疑慮，就是來自於台獨的黨綱。