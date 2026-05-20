美學者：習近平簡報影響川普說法 台海緊張中國造成

美國智庫學者石可為今天在線上論壇指出，中國國家主席習近平似乎在川習會中對川普總統大談台灣，造成川普認為台海緊張多導因於台灣。石可為認為，台海緊張來自中國對台脅迫，重點應該在中方，而非台灣及總統賴清德。

美國總統川普（Donald Trump）在媒體訪談提及台海形勢，美國輿論與學界多認為論述來自中國觀點。

紐約智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations, CFR）亞洲研究員石可為（David Sacks）在「亞洲協會」（Asia Society）舉辦的線上論壇表示，習近平似乎對川普進行冗長的台灣簡報，當中大部分聚焦於中方的歷史觀點。

石可為說，川普在空軍一號上間接引述提及數千年來台灣是中國的一部分與韓戰等，「川普基本上重述自習近平那邊聽到的說法，因為這並非川普理解或學到的歷史」。

他分析，這場簡報結果造成川普認為台海緊張多導因於台灣及總統賴清德，但他認為，「台海緊張應該來自中國對台脅迫，重點應該在中方，而非賴總統」；「川普看來某種程度被說服相信台灣正在追求獨立並採取積極行動，不過這並非事實」。

石可為指出，川普對台灣的論述令人憂心，在北京時沒有顯現，但清楚反應在福斯新聞（Fox News）訪問與空軍一號的記者對談中。

關於美國對台軍售，石可為認為，「這屬於可管理的小問題，但川普如何看待台灣及對台論述的問題比較多，影響將延續至剩下的任期」。川普在訪問中指出，待處理的對台軍售案是很好的談判籌碼，也引起各界關注對台「六項保證」的承諾。

「六項保證」是1982年雷根政府時期確立的6項對台政策承諾，其中一項內容為美國未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見。

石可為認為，這對美國區域夥伴造成負面衝擊，從東京與馬尼拉當局來看，代表美國盟邦與其他夥伴的安全都是可以談的，造成損害性的先例。

他強調，北京釋出的訊息是大規模對台軍售將破壞習近平回訪華盛頓、亞太經合會（APEC）與20國集團（G20）領袖會議，導致這筆軍售得暫緩一年，對台灣安全造成影響。全球都需要這些裝備，除非已簽約並通知國會，其他國家的排序將移到台灣之前。

熟悉軍售程序的石可為指出，「過去已討論過包裹軍售並非好的政策，累積至140億美元等待通過的項目，北京認為需先知會，他們不希望（因軍售）顯示（美國）政治上對台灣的支持，如果美國對台軍售如同其他夥伴，依準備好的合約持續進行及公布，避免積累，相信北京的反應會低很多」。