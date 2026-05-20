美駐北京大使：川普明確向習近平表態 對台政策不變

美國總統川普上周訪問北京後發表一系列涉及台灣談話，包括「不想看到有人走向獨立」，以及將對台軍售當成與中國談判籌碼。美國駐北京大使龐德偉十八日接受ＣＮＢＣ訪問時說，川普非常明確向中國國家主席習近平表態，美國對台政策沒有改變。

ＣＮＢＣ主持人柯恩指出，現在最核心的焦點就是台灣議題，美方政策被稱為「戰略模糊」，但現在外界需要更明確的說法，因為習近平日前當面向川普發出強硬訊號，甚至警告中美可能因台灣發生衝突，但各界不知道川普如何回應，甚至不確定是否有回應。柯恩說，川普還提到把對台軍售當成談判籌碼，聽起來像是準備放棄台灣或改變美國對台政策，以換取某種貿易協議。

對此，龐德偉表示：「我非常清楚發生了什麼。川普總統講得非常清楚。」他說，川普當著他的面，「向習近平非常清楚地表示，美國對台政策沒有改變」。

龐德偉強調：「我們完全支持台灣關係法、三公報，以及六項保證。我們不支持台灣獨立，但我們也不希望看到任何跨海峽的脅迫行為。我們希望這件事能和平解決。我們想要的其實和中國想要的一樣，他們希望和平與穩定。」

他表示，台灣對中國來說是非常敏感的議題，川普則在軍售問題上守住立場。柯恩則提到川普曾說是否批准對台軍售「只有我自己知道」，龐德偉則表示，川普在第一任期與目前任內，賣給台灣的軍事裝備，已比一九七九年以來任何一位總統都多出百分之五十，「所以川普總統承諾維持美國過去四十、四十五年來的政策。」

被追問美國是否「不支持台灣獨立」，龐德偉表示：「台灣關係法與第三公報裡已寫得很清楚，美國不支持台灣獨立。」

柯恩接著表示，所以這本來就是美國台海政策「戰略模糊」的一部分，龐德偉回應說：「我倒不覺得這很模糊。我知道幾十年來大家都稱之為『戰略模糊』。但對我來說，這非常清楚，我們不選邊站。我們希望台灣人民與中國人民自己決定未來。我們只是不希望事情變成脅迫，也不希望最終演變成軍事衝突。」

龐德偉說：「川普總統本周已非常清楚表明，美國政策沒有改變。他進一步強化了這點的明確性。同時，他也聽取了習近平主席的看法，我認為這其實非常具有建設性。他讓習主席有充分時間向他說明中方如何看待這個問題，同時，川普也再次重申美國在台灣與對台軍售問題上的既有立場與過往做法。」