經濟學人：川普對台防衛承諾鬆動

《經濟學人》以「川普正在出賣台灣嗎？」為題，撰文分析在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面後，對台灣議題看法似乎已被習近平成功影響，對台軍售與防衛承諾也似乎鬆動。

這篇報導細數川普在「川習會」前後針對台灣議題的談話。川普在訪陸期間都避免公開談及台灣議題，暫時緩解台灣擔心川普可能因北京壓力抑制對台軍售的憂慮。

但他在離開北京後的談話，釋出讓台灣許多人不安的訊息，不僅暗示美國不與中國大陸談判對台軍售的承諾已過時，更說他已和習近平「非常詳盡」討論規模140億美元的對台軍售案，認為是有用的談判籌碼。

《經濟學人》指出，川普堅稱美國政策一直沒有改變，但他的言論暗示，習近平在影響川普對台思維上已取得些許進展。

這些言論也暗示，相較歷任美國總統，他對美台關係採取更籌碼交易式角度，對防衛台灣的承諾也降低。台灣最立即的擔憂是新的軍售方案。川普接受福斯專訪時說，「我可能會（延後），也可能不會」，「我暫且擱置，這取決於中國。不一定，坦白說，這對我們來說是非常好的談判籌碼」。