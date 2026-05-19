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川習會後引震盪 李文忠質疑府院綠營回應迴避：非處理國家大事態度

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
李文忠。圖／聯合報系資料照片
李文忠。圖／聯合報系資料照片

川習會後，美國總統川普一連串針對台灣議題的發言，連日來引發台北政壇震盪，退輔會前副主委李文忠質疑，政府及綠營的整體回應是迥避及圓話，並非處理國家大事的態度。他強調，政府若只是在言辭上應付，不但說服不了川普，也說服不了藍白的中華民國派。

李文忠說，川習會後川普針對台獨及軍售的公開談話令人傻眼憂心。不意外地是這符合川普的現實主義、唯實力論、交易性格，意外地是他竟然完全接受北京的敘事。

他分析，這顯示在美國政界包括川普政府裡面雖有廣大的親台派，但台灣仍未打入川普內圈，這無疑是對美外交的挫敗，但不必深責政府及駐美代表處。李文忠說，川普豈是好拿捏的？看看北約、德國、法國的遭遇，再看看澤倫斯基如何被羞辱，丹麥及加拿大如何被欺凌，台灣又能如何？

但他質疑，政府及綠營的整體回應是迥避及圓話，這不是處理國家大事的態度，不足為訓。

李文忠指出，賴總統第一時間的回應完民全回歸「台灣前途決議文」精神及蔡英文路線，符合主流民意。但他質疑，人們看的不是言辭解釋是行為。他舉例，馬英九、蔡英文、賴清德三位總統都說「維持現狀」，會一樣嗎？馬是「化獨漸統」；蔡是維護中華民國獨立自主的現狀，對中絕不挑釁，對內高度容忍；賴立場一樣，但對中對內都採取強硬立場，各走極端，結果是兩岸關係、朝野關係愈來愈僵。

李文忠質疑，如果政府不總結教訓，改變取向，只是在言辭上應付，說服不了川普，也說服不了藍白營的中華民國派。

他進一步指出，美國從抗中反共微調成和解合作優先，中共也從戰狼侵凌微調成和解合作優先，但骨子裡雙方互成最大戰略競爭對手沒有變。

李文忠提醒，這樣微妙態勢的改變對位於戰略前沿及主要針對對象的台灣將是更嚴峻的挑戰，台灣要仔細思量、朝野多方商量，避免美-中共管台海的形勢成局。

川習會 蔡英文 川普 賴清德 馬英九 李文忠

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