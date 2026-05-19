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外交部：台灣維護和平穩定 中國才是改變現狀亂源

中央社／ 台北19日電

總統賴清德提及捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，引發中國反彈。外交部今天做出5點重申，強調台灣是和平穩定維護者，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源，並指中國以各種不實論述，意圖推卸責任及混淆國際視聽。

總統賴清德在「川習會」後透過臉書發文提及捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。中國外交部發言人郭嘉昆18日於例行記者會重申一中，並稱賴總統當局企圖推動台灣問題「國際化」是台海現狀的破壞者。

外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會以「涉台謬論」以及「恫嚇言詞」形容中方發言，並強調「中國才是區域不穩定及改變現狀的亂源」。

蕭光偉提到，外交部重申，第一，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者；第二，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源；第三，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題；第四，台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素；第五，台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

蕭光偉說明，近年來，中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，以及對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力，更意圖向全球投射軍力，其野心昭然若揭，種種行徑都向國際社會證明中國才是區域不穩定最大的風險以及改變現狀的亂源，並以各種不實論述，意圖推卸責任及混淆國際視聽。

蕭光偉進一步指出，這不只是台灣獨自面對的問題，更是整個第一島鏈與印太區域共同面對的安全挑戰，而中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的最大亂源。

蕭光偉強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。中華民國台灣已經是主權獨立的民主國家，沒有獨立的問題，台灣就是致力維持現狀，確保台海和平穩定，不受威權獨裁國家的威脅破壞。而現在真正在台海及區域升高緊張衝突情勢的，正是中國單方面在政治、經濟施壓，以及各種灰色地帶與軍事騷擾威脅。

媒體另關切，美國白宮17日公布事實清單指出，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平同意，美中應在公平互惠的基礎上，建立「建設性戰略穩定關係」。

對此，蕭光偉回覆，外交部持續密切關注美中互動情形。美國政府包括川普總統及國務卿盧比歐（Marco Rubio）均已多次重申美國長期對台政策沒有改變。台灣將持續與美方保持密切溝通與合作，穩健深化台美關係，確保雙方人民利益與福祉，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 台獨 川習會

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