沈有忠：美國不只有川普 還有國務卿和眾議長

針對美國總統川普在川習會後的涉台談話，陸委會副主委沈有忠表示，政府已注意到川普的相關發言，但美國不只是川普總統，包括國務卿盧比歐以及眾議院議長強生等，都多次表達美國對台政策不變，這才是台灣應關注的重點。他並指出，現階段台灣作為國際社會負責任的一方，「並沒有獨立的問題，只有被統一的問題」。

臺大社科院中國大陸研究中心19日舉辦「『川習會』後美中臺及兩岸情勢發展」座談會，並邀請陸委會副主委沈有忠、國家安全會議副秘書長趙怡翔等多位國際及兩岸專家學者出席。沈有忠也於會前接受媒體採訪。

沈有忠於採訪時指出，從台灣方面理解，川普所指「台獨」應是不希望看到台灣建立一個嶄新的國家，或更改國號、國旗、國歌等概念上的獨立。他強調，現階段台灣作為國際社會負責任的一方，「並沒有獨立的問題，只有被統一的問題」。政府立場一貫未變，不會接受被威權中國統一，並會努力維持現狀，這是台灣在台海政策上一貫不變的立場。

對於外界關注美國國會是否可能透過立法，提供台灣更制度性的安全保障，沈有忠表示，各種做法政府都會努力嘗試，若能入法、形成制度性保障，當然是再往前推進一步。他指出，美國參眾兩院，特別是國會對台灣支持力道向來明確，政府會持續與美方跨黨派、跨部門溝通，尋求最能幫助台灣、也能減少阻力的方式，深化台美雙邊發展，「我們不排除任何可能性」。

針對「維持現狀」是否代表兩岸是「國與國關係」，沈有忠表示，許多文字容易被混淆，政府立場沒有改變，「維持現狀，兩岸關係就是兩岸關係」。若進一步闡釋，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，現階段也沒有尋求法理獨立的方向；同時，台灣內部不願接受被威權統一，並希望捍衛民主自由的生活方式，這就是政府所謂的維持現狀。

至於賴總統曾表示「台灣不屬於中華人民共和國一部分」，以及外界將現狀與民進黨「台灣前途決議文」、「台獨黨綱」連結，沈有忠回應，總統在不同場合、不同身分的談話，應理解其背後意涵；「台灣前途決議文」屬於民進黨部分，從政府角度，必須兼顧整體國家利益，因此不會把「維持現狀」與台灣前途決議文或台獨黨綱連結。

沈有忠強調，政府所謂維持現狀，就是依據憲法、憲法增修條文及兩岸人民關係條例處理兩岸相關事務，並捍衛中華民國的生存與發展，維持台灣海峽和平穩定的現狀。