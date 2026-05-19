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國安會副秘書長：維持台海現狀仍是台美核心利益

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
「『川習會』後美中臺及兩岸情勢發展」座談會於19日舉辦，與會講者（左起）為中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰、中央研究院歐美研究所研究員林正義、陸委會副主委沈有忠、臺大社科院中國大陸研究中心主任蔡季廷、國家安全會議副秘書長趙怡翔、亞太和平研究基金會副秘書長董立文。記者謝守真／攝影
「『川習會』後美中臺及兩岸情勢發展」座談會於19日舉辦，與會講者（左起）為中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰、中央研究院歐美研究所研究員林正義、陸委會副主委沈有忠、臺大社科院中國大陸研究中心主任蔡季廷、國家安全會議副秘書長趙怡翔、亞太和平研究基金會副秘書長董立文。記者謝守真／攝影

川習會結束後，國安會副秘書長趙怡翔今（19）日表示，若綜合川習會前後美國政府、川普本人及美國國會意見領袖的公開談話，可以看出兩個大方向：第一，美國沒有調整對台政策；第二，維持台海現狀仍是台美最核心利益。

臺大社科院中國大陸研究中心19日舉辦「『川習會』後美中臺及兩岸情勢發展」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠、國安會副秘書長趙怡翔等多位國際及兩岸專家學者出席。

趙怡翔於會上表示，國際社會這幾天高度關注美國總統川普訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤；對台灣而言，外界最關心的是川習會後，美國對台政策是否改變，以及台海局勢未來可能發展。

趙怡翔指出，川習會後，美國國務卿盧比歐已公開表示，美國對台議題的政策方向至今沒有改變；川普本人接受福斯新聞訪問時也直接說明「nothing has changed」（政策沒有改變）。此外，美國行政部門在川習會後也持續重申政策穩定性，包括國務院發言人及美國駐中國大使，也都釋出相同定調。

趙怡翔說，美國政府多位不同官員對外傳達同一訊息，是高度協調的工作，也代表美國政府希望清楚向世界及台灣闡述這項訊息。他表示，從這些發言可以看出，美方釋出的訊號相對一致，政策延續性仍然存在，台灣當然仍會持續觀察台美關係的實際進程。

趙怡翔並指出，維持現狀仍是台美最重要的核心利益。近期川普部分談話引發不少討論，也產生不同解讀，但若從完整脈絡來看，川普最關注的是如何避免任何可能破壞現狀、導致區域衝突升溫的情勢。

他表示，從G7到美國、日本、韓國、澳洲等許多國家高層聲明，都可看見國際社會共同強調，應避免區域現狀遭到改變，也避免區域情勢升溫。國際社會也有共同認知，中國才是破壞區域穩定的一方，包括近年在台海周邊增加軍事活動、軍演，以及軍機、軍艦行動，都是區域安全備受挑戰的來源。

趙怡翔表示，威脅並非來自台灣，而是中國對菲律賓、日本及其他區域國家的挑戰，這些都是區域情勢升溫的來源。即便美方論述方式有所差異，但對維持現狀的核心利益並沒有改變，這是台美共享利益，沒有任何分歧。

趙怡翔也強調，美國對台美關係的支撐力沒有改變。除了美國總統之外，美國國會、公眾輿論及智庫，向來都是台美關係的關鍵支撐。川習會後，美國多位跨黨派議員也公開表達支持，包括眾議院議長強生及參議院軍委會主席韋克爾等人，都重申美國政策保持不變及國會對台灣的支持。

趙怡翔指出，從許多報導可看出，美國輿論圈依然清楚，兩岸風險的核心來源不是台灣，而是中國。面對快速變動的國際局勢，台灣最重要的工作是保持冷靜、穩定、理性與自信，同時持續強化社會韌性、國防自主，以及對自身國防安全的認知。

趙怡翔表示，台灣也要持續強化國際溝通與互動，讓各國更清楚台灣對維持現狀的堅持，以及守護國家主權的決心。只有透過這些共同努力，台灣才能在複雜的國際環境中，持續維持民主與安全。

國安會 國安 台海 川習會 趙怡翔

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